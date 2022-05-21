https://ria.ru/20220521/provokatsiya-1789957290.html

ВСУ устроили провокацию в подконтрольном им поселке Николаевка, есть жертвы

ВСУ устроили провокацию в подконтрольном им поселке Николаевка, есть жертвы - РИА Новости, 21.05.2022

ВСУ устроили провокацию в подконтрольном им поселке Николаевка, есть жертвы

Украинские силовики открыли огонь по подконтрольному Киеву поселку Николаевка в Донбассе, чтобы обвинить ЛНР и Россию в обстрелах жилых районов, заявил... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T21:32

2022-05-21T21:32

2022-05-21T22:24

специальная военная операция на украине

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россия

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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 21 мая — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по подконтрольному Киеву поселку Николаевка в Донбассе, чтобы обвинить ЛНР и Россию в обстрелах жилых районов, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.Филипоненко уточнил, что разведка Народной милиции ЛНР зафиксировала множественные разрывы снарядов в районе улиц Ленина и Кирова, где проживает свыше 500 человек."Съемки этой провокации осуществлялись журналистами украинского телеканала "1+1" и американского издательства New York Times, специально привезенными на место преступления спецслужбами Украины. Ее результатом стали жертвы среди мирного населения и разрушения объектов гражданской инфраструктуры", — уточнил официальный представитель оборонного ведомства республики.Эту информацию подтвердило российское Минобороны. Начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что американские и украинские журналисты планируют выдать удары боевиков за "российскую атаку"."Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, что этот и другие фейки со стороны киевских властей о якобы "бесчинствах русских" в ближайшее время планируется широко распространить в СМИ и на интернет-ресурсах. Подобные действия украинских властей еще раз демонстрируют полное безразличие к судьбам мирных граждан Украины", — сказал Мизинцев.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220521/snayper-1789934061.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, россия