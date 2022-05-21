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ВСУ устроили провокацию в подконтрольном им поселке Николаевка, есть жертвы - РИА Новости, 21.05.2022
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https://ria.ru/20220521/provokatsiya-1789957290.html
ВСУ устроили провокацию в подконтрольном им поселке Николаевка, есть жертвы
ВСУ устроили провокацию в подконтрольном им поселке Николаевка, есть жертвы - РИА Новости, 21.05.2022
ВСУ устроили провокацию в подконтрольном им поселке Николаевка, есть жертвы
Украинские силовики открыли огонь по подконтрольному Киеву поселку Николаевка в Донбассе, чтобы обвинить ЛНР и Россию в обстрелах жилых районов, заявил... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T21:32
2022-05-21T22:24
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
россия
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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 21 мая — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по подконтрольному Киеву поселку Николаевка в Донбассе, чтобы обвинить ЛНР и Россию в обстрелах жилых районов, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.Филипоненко уточнил, что разведка Народной милиции ЛНР зафиксировала множественные разрывы снарядов в районе улиц Ленина и Кирова, где проживает свыше 500 человек."Съемки этой провокации осуществлялись журналистами украинского телеканала "1+1" и американского издательства New York Times, специально привезенными на место преступления спецслужбами Украины. Ее результатом стали жертвы среди мирного населения и разрушения объектов гражданской инфраструктуры", — уточнил официальный представитель оборонного ведомства республики.Эту информацию подтвердило российское Минобороны. Начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что американские и украинские журналисты планируют выдать удары боевиков за "российскую атаку"."Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, что этот и другие фейки со стороны киевских властей о якобы "бесчинствах русских" в ближайшее время планируется широко распространить в СМИ и на интернет-ресурсах. Подобные действия украинских властей еще раз демонстрируют полное безразличие к судьбам мирных граждан Украины", — сказал Мизинцев.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220521/snayper-1789934061.html
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Ольга Филиппова
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в мире, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, россия
21:32 21.05.2022 (обновлено: 22:24 21.05.2022)
 
ВСУ устроили провокацию в подконтрольном им поселке Николаевка, есть жертвы

В ЛНР заявили о провокации Киева в подконтрольном украинским войскам поселке Николаевка

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПОПАСНАЯ (ЛНР), 21 мая — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по подконтрольному Киеву поселку Николаевка в Донбассе, чтобы обвинить ЛНР и Россию в обстрелах жилых районов, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

"Сегодня со стороны Лисичанска из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня украинскими нацистами обстрелян поселок Николаевка Попаснянского района", сообщил он.

Филипоненко уточнил, что разведка Народной милиции ЛНР зафиксировала множественные разрывы снарядов в районе улиц Ленина и Кирова, где проживает свыше 500 человек.
"Съемки этой провокации осуществлялись журналистами украинского телеканала "1+1" и американского издательства New York Times, специально привезенными на место преступления спецслужбами Украины. Ее результатом стали жертвы среди мирного населения и разрушения объектов гражданской инфраструктуры", — уточнил официальный представитель оборонного ведомства республики.
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Эту информацию подтвердило российское Минобороны. Начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что американские и украинские журналисты планируют выдать удары боевиков за "российскую атаку".
"Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, что этот и другие фейки со стороны киевских властей о якобы "бесчинствах русских" в ближайшее время планируется широко распространить в СМИ и на интернет-ресурсах. Подобные действия украинских властей еще раз демонстрируют полное безразличие к судьбам мирных граждан Украины", — сказал Мизинцев.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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