21:32 21.05.2022 (обновлено: 22:24 21.05.2022)
ВСУ устроили провокацию в подконтрольном им поселке Николаевка, есть жертвы
В ЛНР заявили о провокации Киева в подконтрольном украинским войскам поселке Николаевка
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
ПОПАСНАЯ (ЛНР), 21 мая — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по подконтрольному Киеву поселку Николаевка в Донбассе, чтобы обвинить ЛНР и Россию в обстрелах жилых районов, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
"Сегодня со стороны Лисичанска из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня украинскими нацистами обстрелян поселок Николаевка Попаснянского района", — сообщил он.
Филипоненко уточнил, что разведка Народной милиции ЛНР зафиксировала множественные разрывы снарядов в районе улиц Ленина и Кирова, где проживает свыше 500 человек.
"Съемки этой провокации осуществлялись журналистами украинского телеканала "1+1" и американского издательства New York Times, специально привезенными на место преступления спецслужбами Украины. Ее результатом стали жертвы среди мирного населения и разрушения объектов гражданской инфраструктуры", — уточнил официальный представитель оборонного ведомства республики.
Эту информацию подтвердило российское Минобороны. Начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что американские и украинские журналисты планируют выдать удары боевиков за "российскую атаку".
"Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, что этот и другие фейки со стороны киевских властей о якобы "бесчинствах русских" в ближайшее время планируется широко распространить в СМИ и на интернет-ресурсах. Подобные действия украинских властей еще раз демонстрируют полное безразличие к судьбам мирных граждан Украины", — сказал Мизинцев.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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