15:13 21.05.2022 (обновлено: 18:30 21.05.2022)
Глава МИД Италии предсказал "продовольственные" войны
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо предупредил о риске "продовольственных" войн
Уборка пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Мир столкнется с "продовольственной" войной, если сохранятся проблемы с поставками украинского зерна, предупредил в интервью газете La Stampa министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.
"Все проведенные исследования показывают, что есть только один способ преодолеть нехватку пшеницы и зерновых: создать защищенный коридор, позволяющий транспортировать пшеницу морем с Украины. Наземными маршрутами это слишком сложно. <…> В противном случае мы столкнемся не с простым продовольственным кризисом, а с продовольственной войной с неисчислимыми последствиями", — заявил Ди Майо.
Россия и Украина совместно поставляли на мировой рынок до 30 процентов пшеницы и ячменя, до 20 процентов кукурузы и почти 75 процентов подсолнечного масла.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации на Украине. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Вместе с тем из-за нарушения цепочек поставок Европа и США столкнулись с резким ростом цен на зерно. Так, в марте стоимость пшеницы на бирже в Чикаго выросла до максимума почти за 14 лет, а кукурузы — за девять лет.
Тотальная экономическая война против России и экспортная блокада, включая блокировку расчетов в валюте и отказ европейских портов принимать суда из России, а также минирование украинскими вооруженными силами акватории Черного моря вблизи своих портов, угрожает этим поставкам. В сложившейся ситуации России и тем странам, которые являются ближайшими союзниками, голод не угрожает.
Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что с осени мир может столкнуться с глобальным голодом. По его словам, главное в данной ситуации — чтобы Россия от него не пострадала и была обеспечена продовольствием. Он добавил, что сейчас власти имеют возможность создавать необходимые запасы.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские ВС наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
19 мая, 12:44Орешкин предрек глобальный голод к концу года