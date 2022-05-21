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Глава МИД Италии предсказал "продовольственные" войны - РИА Новости, 21.05.2022
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Глава МИД Италии предсказал "продовольственные" войны
Глава МИД Италии предсказал "продовольственные" войны - РИА Новости, 21.05.2022
Глава МИД Италии предсказал "продовольственные" войны
Мир столкнется с "продовольственной" войной, если сохранятся проблемы с поставками украинского зерна, предупредил в интервью газете La Stampa министр... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T15:13
2022-05-21T18:30
россия
украина
черное море
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
в мире
экономика
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Мир столкнется с "продовольственной" войной, если сохранятся проблемы с поставками украинского зерна, предупредил в интервью газете La Stampa министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.Россия и Украина совместно поставляли на мировой рынок до 30 процентов пшеницы и ячменя, до 20 процентов кукурузы и почти 75 процентов подсолнечного масла.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации на Украине. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Вместе с тем из-за нарушения цепочек поставок Европа и США столкнулись с резким ростом цен на зерно. Так, в марте стоимость пшеницы на бирже в Чикаго выросла до максимума почти за 14 лет, а кукурузы — за девять лет.Тотальная экономическая война против России и экспортная блокада, включая блокировку расчетов в валюте и отказ европейских портов принимать суда из России, а также минирование украинскими вооруженными силами акватории Черного моря вблизи своих портов, угрожает этим поставкам. В сложившейся ситуации России и тем странам, которые являются ближайшими союзниками, голод не угрожает.Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что с осени мир может столкнуться с глобальным голодом. По его словам, главное в данной ситуации — чтобы Россия от него не пострадала и была обеспечена продовольствием. Он добавил, что сейчас власти имеют возможность создавать необходимые запасы.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские ВС наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220519/nebenzya-1789591009.html
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украина
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россия, украина, черное море, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, в мире, экономика
15:13 21.05.2022 (обновлено: 18:30 21.05.2022)
 
Глава МИД Италии предсказал "продовольственные" войны

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо предупредил о риске "продовольственных" войн

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Мир столкнется с "продовольственной" войной, если сохранятся проблемы с поставками украинского зерна, предупредил в интервью газете La Stampa министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

"Все проведенные исследования показывают, что есть только один способ преодолеть нехватку пшеницы и зерновых: создать защищенный коридор, позволяющий транспортировать пшеницу морем с Украины. Наземными маршрутами это слишком сложно. <…> В противном случае мы столкнемся не с простым продовольственным кризисом, а с продовольственной войной с неисчислимыми последствиями", — заявил Ди Майо.

Россия и Украина совместно поставляли на мировой рынок до 30 процентов пшеницы и ячменя, до 20 процентов кукурузы и почти 75 процентов подсолнечного масла.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации на Украине. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Вместе с тем из-за нарушения цепочек поставок Европа и США столкнулись с резким ростом цен на зерно. Так, в марте стоимость пшеницы на бирже в Чикаго выросла до максимума почти за 14 лет, а кукурузы — за девять лет.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 20:49
Небензя допустил, что Украина расплачивается за поставки оружия зерном
Тотальная экономическая война против России и экспортная блокада, включая блокировку расчетов в валюте и отказ европейских портов принимать суда из России, а также минирование украинскими вооруженными силами акватории Черного моря вблизи своих портов, угрожает этим поставкам. В сложившейся ситуации России и тем странам, которые являются ближайшими союзниками, голод не угрожает.
Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что с осени мир может столкнуться с глобальным голодом. По его словам, главное в данной ситуации — чтобы Россия от него не пострадала и была обеспечена продовольствием. Он добавил, что сейчас власти имеют возможность создавать необходимые запасы.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские ВС наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Помощник президента России Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 12:44
Орешкин предрек глобальный голод к концу года
 
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