https://ria.ru/20220521/prodovolstvie-1789909417.html

Глава МИД Италии предсказал "продовольственные" войны

Глава МИД Италии предсказал "продовольственные" войны - РИА Новости, 21.05.2022

Глава МИД Италии предсказал "продовольственные" войны

Мир столкнется с "продовольственной" войной, если сохранятся проблемы с поставками украинского зерна, предупредил в интервью газете La Stampa министр... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T15:13

2022-05-21T15:13

2022-05-21T18:30

россия

украина

черное море

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

в мире

экономика

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Мир столкнется с "продовольственной" войной, если сохранятся проблемы с поставками украинского зерна, предупредил в интервью газете La Stampa министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.Россия и Украина совместно поставляли на мировой рынок до 30 процентов пшеницы и ячменя, до 20 процентов кукурузы и почти 75 процентов подсолнечного масла.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации на Украине. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Вместе с тем из-за нарушения цепочек поставок Европа и США столкнулись с резким ростом цен на зерно. Так, в марте стоимость пшеницы на бирже в Чикаго выросла до максимума почти за 14 лет, а кукурузы — за девять лет.Тотальная экономическая война против России и экспортная блокада, включая блокировку расчетов в валюте и отказ европейских портов принимать суда из России, а также минирование украинскими вооруженными силами акватории Черного моря вблизи своих портов, угрожает этим поставкам. В сложившейся ситуации России и тем странам, которые являются ближайшими союзниками, голод не угрожает.Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что с осени мир может столкнуться с глобальным голодом. По его словам, главное в данной ситуации — чтобы Россия от него не пострадала и была обеспечена продовольствием. Он добавил, что сейчас власти имеют возможность создавать необходимые запасы.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские ВС наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220519/nebenzya-1789591009.html

https://ria.ru/20220519/golod-1789436050.html

россия

украина

черное море

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

россия, украина, черное море, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, в мире, экономика