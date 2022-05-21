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Белоруссия окажет помощь Турции в тушении лесных пожаров
Белоруссия окажет помощь Турции в тушении лесных пожаров - РИА Новости, 21.05.2022
Белоруссия окажет помощь Турции в тушении лесных пожаров
МЧС Белоруссии окажет помощь Турции в тушении лесных пожаров, сообщило в субботу министерство. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T22:25
2022-05-21T22:25
2022-05-21T22:25
в мире
турция
белоруссия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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МИНСК, 21 мая - РИА Новости. МЧС Белоруссии окажет помощь Турции в тушении лесных пожаров, сообщило в субботу министерство."Авиация МЧС Республики Беларусь окажет помощь в борьбе с лесными пожарами на территории Турецкой Республики", - говорится в сообщении на сайте МЧС.Отмечается, что 19 мая в соответствии с решением президента республики два вертолета Ми-8 и группа специалистов направились в Турцию для выполнения задач по тушению пожаров в экосистемах. А 21 мая они прибыли в точку назначения.В МЧС заметили, что сотрудничество Белоруссии и Турции в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций имеет многолетний опыт. В 2021 году в ходе ликвидации пожаров в Турецкой Республике белорусские авиаторы выполнили 295 боевых вылетов с общим налетом более 468 часов, осуществили 1514 сливов воды на очаги пожаров, а также доставили к местам пожаров 740 групп спасателей.
https://ria.ru/20220519/patrul-1789438576.html
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в мире, турция, белоруссия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Белоруссия окажет помощь Турции в тушении лесных пожаров
МЧС: Белоруссия окажет помощь Турции в тушении лесных пожаров