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На территории ЦАГИ в Подмосковье загорелась трансформаторная подстанция

На территории ЦАГИ в Подмосковье загорелась трансформаторная подстанция - РИА Новости, 21.05.2022

На территории ЦАГИ в Подмосковье загорелась трансформаторная подстанция

Трансформаторная подстанция загорелась на территории Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) в Подмосковье,... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T10:24

2022-05-21T10:24

2022-05-21T10:26

происшествия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Трансформаторная подстанция загорелась на территории Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) в Подмосковье, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС России."На территории института поступило сообщение о возгорании отдельно стоящей трансформаторной подстанции. Подразделения работают на месте", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что информация о возгорании поступила сегодня в 9 утра. Размер подстанции - 5 на 6 квадратных метров."В 9.37 ликвидировано открытое горение. Площадь составила 30 метров", - рассказали позже в пресс-службе.

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)