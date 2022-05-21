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На территории ЦАГИ в Подмосковье загорелась трансформаторная подстанция
На территории ЦАГИ в Подмосковье загорелась трансформаторная подстанция - РИА Новости, 21.05.2022
На территории ЦАГИ в Подмосковье загорелась трансформаторная подстанция
Трансформаторная подстанция загорелась на территории Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) в Подмосковье,... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T10:24
2022-05-21T10:24
2022-05-21T10:26
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Трансформаторная подстанция загорелась на территории Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) в Подмосковье, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС России."На территории института поступило сообщение о возгорании отдельно стоящей трансформаторной подстанции. Подразделения работают на месте", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что информация о возгорании поступила сегодня в 9 утра. Размер подстанции - 5 на 6 квадратных метров."В 9.37 ликвидировано открытое горение. Площадь составила 30 метров", - рассказали позже в пресс-службе.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:24 21.05.2022 (обновлено: 10:26 21.05.2022)
На территории ЦАГИ в Подмосковье загорелась трансформаторная подстанция
Трансформаторная подстанция загорелась на территории ЦАГИ имени Жуковского в Подмосковье
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Трансформаторная подстанция загорелась на территории Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) в Подмосковье, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС России.
"На территории института поступило сообщение о возгорании отдельно стоящей трансформаторной подстанции. Подразделения работают на месте", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что информация о возгорании поступила сегодня в 9 утра. Размер подстанции - 5 на 6 квадратных метров.
"В 9.37 ликвидировано открытое горение. Площадь составила 30 метров", - рассказали позже в пресс-службе.