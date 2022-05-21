https://ria.ru/20220521/pomosch-1789960250.html

Россия доставила на Украину более 21,5 тысячи тонн гумпомощи

Россия доставила на Украину более 21,5 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 21.05.2022

Россия доставила на Украину более 21,5 тысячи тонн гумпомощи

Россия уже доставила на Украину более 21,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T21:53

2022-05-21T21:53

2022-05-21T21:53

специальная военная операция на украине

в мире

украина

луганская народная республика

херсонская область

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787060362_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_d91f8c4450e6bdd13a125df59f38573e.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия уже доставила на Украину более 21,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 21 580,4 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения", - сказал Мизинцев.Он добавил, что проведены уже более тысячи гуманитарных акций, в том числе восемь за истекшие сутки. Они прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Мирному населению передано 326 тонн гуманитарной помощи."Двадцать первого мая 2022 года проводится пять гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 290 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания", - рассказал Мизинцев.

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

украина

луганская народная республика

херсонская область

донецкая народная республика

россия

харьковская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, луганская народная республика, херсонская область , донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, харьковская область, запорожская область