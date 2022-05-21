Россия доставила на Украину более 21,5 тысячи тонн гумпомощи
Россия доставила на Украину более 21,5 тысячи тонн гуманитарной помощи
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкМногодетные жители Волчанска и беженцы стоят в очереди за гуманитарной помощью
Многодетные жители Волчанска и беженцы стоят в очереди за гуманитарной помощью. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия уже доставила на Украину более 21,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная с 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 21 580,4 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения", - сказал Мизинцев.
Он добавил, что проведены уже более тысячи гуманитарных акций, в том числе восемь за истекшие сутки. Они прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Мирному населению передано 326 тонн гуманитарной помощи.
"Двадцать первого мая 2022 года проводится пять гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 290 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания", - рассказал Мизинцев.
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