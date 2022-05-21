https://ria.ru/20220521/pomosch-1789924830.html

Украине предрекли серьезные проблемы с экономикой из-за помощи Запада

Украине предрекли серьезные проблемы с экономикой из-за помощи Запада - РИА Новости, 21.05.2022

Украине предрекли серьезные проблемы с экономикой из-за помощи Запада

Украина в будущем не сможет обслуживать государственный долг, растущий из-за финансовой помощи западных стран, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T17:45

2022-05-21T17:45

2022-05-21T19:01

украина

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в мире

евросоюз

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Украина в будущем не сможет обслуживать государственный долг, растущий из-за финансовой помощи западных стран, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление международного рейтингового агентства Moody's."Хотя Украина получает помощь в виде значительных объемов международной финансовой помощи, что позволяет стране смягчить немедленные риски ликвидности, в среднесрочной перспективе это приведет к значительному росту государственного долга", — говорится в публикации.Такой рост госдолга, вероятно, окажется непосильным для Киева, отметили специалисты.Из документа агентства следует, что Moody's понизило рейтинг Украины с "Caa2" до "Caa3" с негативным прогнозом на фоне проведения российской специальной военной операции.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Ранее президент США подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи украинским властям, а одобрил выделение Киеву помощи на 40 миллиардов долларов.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.

https://ria.ru/20220517/dollar-1788895137.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

украина, нато, в мире, евросоюз, сша