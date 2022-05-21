В США заявили, что новый пакет помощи Украине поможет открыть порт Одессы
Сенатор Макконнелл: новый пакет помощи США Украине может помочь открыть порт Одессы
Акватория грузового порта в Одессе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. Лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл заявил, что, по его мнению, новый пакет помощи США Украине может помочь открытию Одесского порта.
"Украинцы пытаются перейти в наступление. И я думаю, что этот пакет вооружений составлен таким образом, чтобы дать им то, что им нужно сейчас, не только для победы в наземной войне, но и, надеюсь, чтобы оказать некоторое влияние на то, чтобы снова открыть Одесский порт, потому что отсутствие украинского продовольствия будет отражаться на всем Ближнем Востоке и Африке", — заявил сенатор газете New York Times.
Сенат США в четверг одобрил законопроект о выделении Украине беспрецедентной по масштабу дополнительной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов. Нижняя палата конгресса одобрила данный законопроект на прошлой неделе. Теперь инициатива поступит на подпись Байдену.
На прошлой неделе группа американских сенаторов во главе с Макконнеллом посетила Киев, где встретилась с Владимиром Зеленским.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. Там добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна — не что иное, как спекуляции".
Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.