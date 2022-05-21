https://ria.ru/20220521/pogoda-1789880314.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 21.05.2022

Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Переменная облачность, без осадков и до плюс 16 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T09:37

2022-05-21T09:37

2022-05-21T09:39

общество

погода

москва

центр "фобос"

михаил леус

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 16 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столичный регион останется под влиянием гребня антициклона с севера. Переменная облачность, без осадков, в Москве плюс 14 - плюс 16 градусов, от 12 до 17 градусов тепла будет в Подмосковье. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду", - сказал Леус.По словам синоптика, атмосферное давление постепенно понижается, к вечеру барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20220519/pogoda-1789458716.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, погода, москва, центр "фобос", михаил леус, московская область (подмосковье)