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Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 21.05.2022
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Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 21.05.2022
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Переменная облачность, без осадков и до плюс 16 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T09:37
2022-05-21T09:39
общество
погода
москва
центр "фобос"
михаил леус
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 16 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столичный регион останется под влиянием гребня антициклона с севера. Переменная облачность, без осадков, в Москве плюс 14 - плюс 16 градусов, от 12 до 17 градусов тепла будет в Подмосковье. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду", - сказал Леус.По словам синоптика, атмосферное давление постепенно понижается, к вечеру барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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общество, погода, москва, центр "фобос", михаил леус, московская область (подмосковье)
09:37 21.05.2022 (обновлено: 09:39 21.05.2022)
 
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Синоптик Леус: в Москве ожидаются переменная облачность, без осадков и до 16 градусов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПосетитель в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Посетитель в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Посетитель в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 16 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столичный регион останется под влиянием гребня антициклона с севера. Переменная облачность, без осадков, в Москве плюс 14 - плюс 16 градусов, от 12 до 17 градусов тепла будет в Подмосковье. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду", - сказал Леус.
По словам синоптика, атмосферное давление постепенно понижается, к вечеру барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
Москворецкая набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 13:52
Москвичам пообещали потепление к середине следующей недели
 
ОбществоПогодаМоскваЦентр "Фобос"Михаил ЛеусМосковская область (Подмосковье)
 
 
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