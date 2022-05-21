https://ria.ru/20220521/pentagon-1789967935.html

Фирма McKinsey одновременно работала на Пентагон и Ростех, сообщили СМИ

Фирма McKinsey одновременно работала на Пентагон и Ростех, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.05.2022

Фирма McKinsey одновременно работала на Пентагон и Ростех, сообщили СМИ

Американская консалтинговая компания McKinsey одновременно сотрудничала с Пентагоном и российской госкорпорации "Ростех", заявляет телеканал NBC со ссылкой на... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T23:10

2022-05-21T23:10

2022-05-21T23:58

технологии

сша

китай

mckinsey

министерство обороны сша

ростех

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735298384_0:2:3116:1754_1920x0_80_0_0_dd6b59af54f93dac35ea98b6d23aed29.jpg

ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Американская консалтинговая компания McKinsey одновременно сотрудничала с Пентагоном и российской госкорпорации "Ростех", заявляет телеканал NBC со ссылкой на собственное расследование.По данным NBC, компания оказывала услуги российской корпорации и в то же время выполняла конфиденциальные контракты в сфере нацбезопасности для Пентагона и американского разведсообщества. Однако в документах, которые попали в распоряжение NBC, McKinsey не указывала на возможный конфликт интересов с связи с сотрудничеством с российскими госпредприятиями."McKinsey соблюдает все действующие законы США о контрактах, включая те, которые касаются конфликтов интересов. Когда мы обслуживаем правительство США, мы делаем это через отдельное юридическое лицо с отдельными оперативными структурами и отдельными информационными технологиями, если это нужно", - цитирует телеканал слова представителя компании Нила Грейса.Грейс заявил, что работа на подразделения "Ростеха" не имела отношения к системам вооружения. "Эта работа касалась основных коммерческих вопросов и практических вопросов, по которым мы регулярно даем советы нашим клиентам", - добавил он.По данным телеканала, который ссылается на бывшего высокопоставленного сотрудника разведки, компания продолжает оказывать услуги разведведомствам США. Ранее фирма сообщила, что перестала обслуживать российских клиентов.Отмечается, что американские законодатели уже обсуждали вопрос о возможности предоставлять McKinsey контракты в сфере нацбезопасности из-за ее работы на государственные компании КНР.

https://ria.ru/20220521/emigratsiya-1789839555.html

https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, сша, китай, mckinsey, министерство обороны сша, ростех