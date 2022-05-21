23:10 21.05.2022 (обновлено: 23:58 21.05.2022)
Фирма McKinsey одновременно работала на Пентагон и Ростех, сообщили СМИ
Телеканал NBC: консалтинговая Фирма McKinsey одновременно работала на Пентагон и Ростех
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастник Петербургского международного экономического форума - 2021
Участник Петербургского международного экономического форума - 2021. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Американская консалтинговая компания McKinsey одновременно сотрудничала с Пентагоном и российской госкорпорации "Ростех", заявляет телеканал NBC со ссылкой на собственное расследование.
По данным NBC, компания оказывала услуги российской корпорации и в то же время выполняла конфиденциальные контракты в сфере нацбезопасности для Пентагона и американского разведсообщества. Однако в документах, которые попали в распоряжение NBC, McKinsey не указывала на возможный конфликт интересов с связи с сотрудничеством с российскими госпредприятиями.
"McKinsey соблюдает все действующие законы США о контрактах, включая те, которые касаются конфликтов интересов. Когда мы обслуживаем правительство США, мы делаем это через отдельное юридическое лицо с отдельными оперативными структурами и отдельными информационными технологиями, если это нужно", - цитирует телеканал слова представителя компании Нила Грейса.
Грейс заявил, что работа на подразделения "Ростеха" не имела отношения к системам вооружения. "Эта работа касалась основных коммерческих вопросов и практических вопросов, по которым мы регулярно даем советы нашим клиентам", - добавил он.
По данным телеканала, который ссылается на бывшего высокопоставленного сотрудника разведки, компания продолжает оказывать услуги разведведомствам США. Ранее фирма сообщила, что перестала обслуживать российских клиентов.
Отмечается, что американские законодатели уже обсуждали вопрос о возможности предоставлять McKinsey контракты в сфере нацбезопасности из-за ее работы на государственные компании КНР.
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