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Фирма McKinsey одновременно работала на Пентагон и Ростех, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.05.2022
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Фирма McKinsey одновременно работала на Пентагон и Ростех, сообщили СМИ
Фирма McKinsey одновременно работала на Пентагон и Ростех, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.05.2022
Фирма McKinsey одновременно работала на Пентагон и Ростех, сообщили СМИ
Американская консалтинговая компания McKinsey одновременно сотрудничала с Пентагоном и российской госкорпорации "Ростех", заявляет телеканал NBC со ссылкой на... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T23:10
2022-05-21T23:58
технологии
сша
китай
mckinsey
министерство обороны сша
ростех
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Американская консалтинговая компания McKinsey одновременно сотрудничала с Пентагоном и российской госкорпорации "Ростех", заявляет телеканал NBC со ссылкой на собственное расследование.По данным NBC, компания оказывала услуги российской корпорации и в то же время выполняла конфиденциальные контракты в сфере нацбезопасности для Пентагона и американского разведсообщества. Однако в документах, которые попали в распоряжение NBC, McKinsey не указывала на возможный конфликт интересов с связи с сотрудничеством с российскими госпредприятиями."McKinsey соблюдает все действующие законы США о контрактах, включая те, которые касаются конфликтов интересов. Когда мы обслуживаем правительство США, мы делаем это через отдельное юридическое лицо с отдельными оперативными структурами и отдельными информационными технологиями, если это нужно", - цитирует телеканал слова представителя компании Нила Грейса.Грейс заявил, что работа на подразделения "Ростеха" не имела отношения к системам вооружения. "Эта работа касалась основных коммерческих вопросов и практических вопросов, по которым мы регулярно даем советы нашим клиентам", - добавил он.По данным телеканала, который ссылается на бывшего высокопоставленного сотрудника разведки, компания продолжает оказывать услуги разведведомствам США. Ранее фирма сообщила, что перестала обслуживать российских клиентов.Отмечается, что американские законодатели уже обсуждали вопрос о возможности предоставлять McKinsey контракты в сфере нацбезопасности из-за ее работы на государственные компании КНР.
https://ria.ru/20220521/emigratsiya-1789839555.html
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технологии, сша, китай, mckinsey, министерство обороны сша, ростех
23:10 21.05.2022 (обновлено: 23:58 21.05.2022)
 
Фирма McKinsey одновременно работала на Пентагон и Ростех, сообщили СМИ

Телеканал NBC: консалтинговая Фирма McKinsey одновременно работала на Пентагон и Ростех

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастник Петербургского международного экономического форума - 2021
Участник Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Участник Петербургского международного экономического форума - 2021. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Американская консалтинговая компания McKinsey одновременно сотрудничала с Пентагоном и российской госкорпорации "Ростех", заявляет телеканал NBC со ссылкой на собственное расследование.
По данным NBC, компания оказывала услуги российской корпорации и в то же время выполняла конфиденциальные контракты в сфере нацбезопасности для Пентагона и американского разведсообщества. Однако в документах, которые попали в распоряжение NBC, McKinsey не указывала на возможный конфликт интересов с связи с сотрудничеством с российскими госпредприятиями.
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"McKinsey соблюдает все действующие законы США о контрактах, включая те, которые касаются конфликтов интересов. Когда мы обслуживаем правительство США, мы делаем это через отдельное юридическое лицо с отдельными оперативными структурами и отдельными информационными технологиями, если это нужно", - цитирует телеканал слова представителя компании Нила Грейса.
Грейс заявил, что работа на подразделения "Ростеха" не имела отношения к системам вооружения. "Эта работа касалась основных коммерческих вопросов и практических вопросов, по которым мы регулярно даем советы нашим клиентам", - добавил он.
По данным телеканала, который ссылается на бывшего высокопоставленного сотрудника разведки, компания продолжает оказывать услуги разведведомствам США. Ранее фирма сообщила, что перестала обслуживать российских клиентов.
Отмечается, что американские законодатели уже обсуждали вопрос о возможности предоставлять McKinsey контракты в сфере нацбезопасности из-за ее работы на государственные компании КНР.
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