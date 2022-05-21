https://ria.ru/20220521/pentagon-1789956369.html

Пентагон обсудил Киевом потребности Украины в вооружениях

Пентагон обсудил Киевом потребности Украины в вооружениях - РИА Новости, 21.05.2022

Пентагон обсудил Киевом потребности Украины в вооружениях

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым, в ходе которого стороны обсудили потребности Киева в... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T21:20

2022-05-21T21:20

2022-05-21T21:20

в мире

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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым, в ходе которого стороны обсудили потребности Киева в вооружениях в преддверии запланированного на 23 мая второго совещания более чем 40 стран-доноров военной помощи Украине, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Министр Остин поговорил с украинским министром Алексеем Резниковым, чтобы обсудить военные нужды Украины в преддверии встречи контактной группы по обороне Украины, которая пройдет под эгидой США 23 мая", - говорится в письменном заявлении Кирби.Кроме того, в ходе состоявшегося разговора Остин напомнил, что 19 мая президент США Джо Байден распорядился дополнительно выделить 100 миллионов долларов на помощь Киеву в сфере безопасности. Этот пакет помощи, среди прочего, включал артиллерию, средства связи, военный транспорт, полевое оборудование и запасные части, напомнил Кирби.Как стало известно ранее, в предстоящий понедельник США созовут вторую встречу более чем 40 стран-доноров военной помощи Украине, которая пройдет в виртуальном формате. Дебютная встреча группы состоялась в апреле на американской базе Рамштайн в Германии.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

https://ria.ru/20220517/ukraina-1788939733.html

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в мире, алексей резников, джо байден, украина, сша, киев