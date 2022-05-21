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Пентагон обсудил Киевом потребности Украины в вооружениях - РИА Новости, 21.05.2022
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Пентагон обсудил Киевом потребности Украины в вооружениях
Пентагон обсудил Киевом потребности Украины в вооружениях - РИА Новости, 21.05.2022
Пентагон обсудил Киевом потребности Украины в вооружениях
Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым, в ходе которого стороны обсудили потребности Киева в... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T21:20
2022-05-21T21:20
в мире
алексей резников
джо байден
украина
сша
киев
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым, в ходе которого стороны обсудили потребности Киева в вооружениях в преддверии запланированного на 23 мая второго совещания более чем 40 стран-доноров военной помощи Украине, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Министр Остин поговорил с украинским министром Алексеем Резниковым, чтобы обсудить военные нужды Украины в преддверии встречи контактной группы по обороне Украины, которая пройдет под эгидой США 23 мая", - говорится в письменном заявлении Кирби.Кроме того, в ходе состоявшегося разговора Остин напомнил, что 19 мая президент США Джо Байден распорядился дополнительно выделить 100 миллионов долларов на помощь Киеву в сфере безопасности. Этот пакет помощи, среди прочего, включал артиллерию, средства связи, военный транспорт, полевое оборудование и запасные части, напомнил Кирби.Как стало известно ранее, в предстоящий понедельник США созовут вторую встречу более чем 40 стран-доноров военной помощи Украине, которая пройдет в виртуальном формате. Дебютная встреча группы состоялась в апреле на американской базе Рамштайн в Германии.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
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в мире, алексей резников, джо байден, украина, сша, киев
21:20 21.05.2022
 
Пентагон обсудил Киевом потребности Украины в вооружениях

Джон Кирби: Пентагон обсудил Киевом потребности Украины в вооружениях

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoОфициальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым, в ходе которого стороны обсудили потребности Киева в вооружениях в преддверии запланированного на 23 мая второго совещания более чем 40 стран-доноров военной помощи Украине, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
"Министр Остин поговорил с украинским министром Алексеем Резниковым, чтобы обсудить военные нужды Украины в преддверии встречи контактной группы по обороне Украины, которая пройдет под эгидой США 23 мая", - говорится в письменном заявлении Кирби.
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Кроме того, в ходе состоявшегося разговора Остин напомнил, что 19 мая президент США Джо Байден распорядился дополнительно выделить 100 миллионов долларов на помощь Киеву в сфере безопасности. Этот пакет помощи, среди прочего, включал артиллерию, средства связи, военный транспорт, полевое оборудование и запасные части, напомнил Кирби.
Как стало известно ранее, в предстоящий понедельник США созовут вторую встречу более чем 40 стран-доноров военной помощи Украине, которая пройдет в виртуальном формате. Дебютная встреча группы состоялась в апреле на американской базе Рамштайн в Германии.
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