Более 180 африканских клириков перешли в Московский патриархат
Патриарший экзарх Африки: более 180 африканских клириков перешли в Московский патриархат
© Фото : Патриарший экзархат АфрикиПатриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид
© Фото : Патриарший экзархат Африки
Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид. Архивное фото
КАМПАЛА, 21 мая - РИА Новости. Более 180 клириков из 12 стран Африки перешли под омофор Московского патриархата, 14 из них - из Уганды, заявил Патриарший экзарх Африки митрополит Леонид (Горбачев).
"С момента образования экзархата за пять месяцев у нас в обойме уже более 180 клириков из 12 стран. Еще пять стран - на очереди. Переходы продолжаются", - сказал он на встрече с соотечественниками в столице страны Кампале.
В самой Уганде, отметил митрополит, на сегодняшний день есть 14 клириков Русской православной церкви.
Уганда входит в состав Южно-Африканской епархии Патриаршего экзархата Африки, кафедра которой находится в Йоханнесбурге. Именно в этой стране проходит первый в истории пастырский визит Патриаршего экзарха Африки Русской православной церкви, начавшийся 18 мая. В ходе поездки митрополит провел ряд встреч, в том числе на высоком уровне, а также встретился с живущими в Уганде соотечественниками и с перешедшим в Русскую церковь угандийским клиром.
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) 29 декабря 2021 года принял решение о создании Патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен архиепископ Ереванский и Армянский (ныне - митрополит Клинский) Леонид (Горбачев). Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского Патриархата из восьми стран Африки после их прошений. Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.