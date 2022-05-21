https://ria.ru/20220521/patriarkhat-1789913303.html

Более 180 африканских клириков перешли в Московский патриархат

Более 180 африканских клириков перешли в Московский патриархат - РИА Новости, 21.05.2022

Более 180 африканских клириков перешли в Московский патриархат

Более 180 клириков из 12 стран Африки перешли под омофор Московского патриархата, 14 из них - из Уганды, заявил Патриарший экзарх Африки митрополит Леонид... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T15:53

2022-05-21T15:53

2022-05-21T15:53

епифаний думенко

африка

уганда

йоханнесбург

русская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770038803_0:992:2048:2144_1920x0_80_0_0_d2f0b29355595d254704068a204f28e3.jpg

КАМПАЛА, 21 мая - РИА Новости. Более 180 клириков из 12 стран Африки перешли под омофор Московского патриархата, 14 из них - из Уганды, заявил Патриарший экзарх Африки митрополит Леонид (Горбачев)."С момента образования экзархата за пять месяцев у нас в обойме уже более 180 клириков из 12 стран. Еще пять стран - на очереди. Переходы продолжаются", - сказал он на встрече с соотечественниками в столице страны Кампале.В самой Уганде, отметил митрополит, на сегодняшний день есть 14 клириков Русской православной церкви.Уганда входит в состав Южно-Африканской епархии Патриаршего экзархата Африки, кафедра которой находится в Йоханнесбурге. Именно в этой стране проходит первый в истории пастырский визит Патриаршего экзарха Африки Русской православной церкви, начавшийся 18 мая. В ходе поездки митрополит провел ряд встреч, в том числе на высоком уровне, а также встретился с живущими в Уганде соотечественниками и с перешедшим в Русскую церковь угандийским клиром.Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) 29 декабря 2021 года принял решение о создании Патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен архиепископ Ереванский и Армянский (ныне - митрополит Клинский) Леонид (Горбачев). Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского Патриархата из восьми стран Африки после их прошений. Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.

https://ria.ru/20220519/sluzhba-1789517435.html

https://ria.ru/20220515/dyavol-1788283576.html

африка

уганда

йоханнесбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

епифаний думенко, африка, уганда, йоханнесбург, русская православная церковь