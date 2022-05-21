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Памятник Пушкину исчез с постамента в Николаеве на юге Украины
Памятник Пушкину исчез с постамента в Николаеве на юге Украины - РИА Новости, 21.05.2022
Памятник Пушкину исчез с постамента в Николаеве на юге Украины
Памятник Александру Пушкину в субботу исчез с постамента в Николаеве на юге Украины, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T19:04
2022-05-21T19:04
2022-05-21T19:34
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Памятник Александру Пушкину в субботу исчез с постамента в Николаеве на юге Украины, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua"."В Николаеве исчез с постамента памятник поэту Александру Пушкину, который был установлен в сквере на пересечении улиц Пушкинской и Набережной", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.Монумент был установлен в 1988 году и внесен в перечень объектов культурного наследия, отметили в "Стране".Мэр города Александр Сенкевич в своем Telegram-канале пояснил, что памятник убрали коммунальные службы, чтобы защитить его от сноса и вандализма.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20220521/pamyatnik-1789906591.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, украина, николаев (украина), россия, александр пушкин
19:04 21.05.2022 (обновлено: 19:34 21.05.2022)
Памятник Пушкину исчез с постамента в Николаеве на юге Украины
"Страна.ua" пишет, что памятник Пушкину исчез с постамента в Николаеве на юге Украины