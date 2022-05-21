https://ria.ru/20220521/pamyatnik-1789932868.html

Памятник Пушкину исчез с постамента в Николаеве на юге Украины

Памятник Пушкину исчез с постамента в Николаеве на юге Украины - РИА Новости, 21.05.2022

Памятник Пушкину исчез с постамента в Николаеве на юге Украины

Памятник Александру Пушкину в субботу исчез с постамента в Николаеве на юге Украины, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T19:04

2022-05-21T19:04

2022-05-21T19:34

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николаев (украина)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Памятник Александру Пушкину в субботу исчез с постамента в Николаеве на юге Украины, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua"."В Николаеве исчез с постамента памятник поэту Александру Пушкину, который был установлен в сквере на пересечении улиц Пушкинской и Набережной", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.Монумент был установлен в 1988 году и внесен в перечень объектов культурного наследия, отметили в "Стране".Мэр города Александр Сенкевич в своем Telegram-канале пояснил, что памятник убрали коммунальные службы, чтобы защитить его от сноса и вандализма.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220521/pamyatnik-1789906591.html

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Ольга Филиппова

в мире, украина, николаев (украина), россия, александр пушкин