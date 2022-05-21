В Подмосковье четыре человека отравились угарным газом
Четыре человека, из них двое детей, погибли в Долгопрудном от отравления угарным газом
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Четыре человека погибли в подмосковном Долгопрудном из-за отравления угарным газом, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГСУСК России по Московской области.
Сообщалось, что в городе Долгопрудном по адресу Лихачевское шоссе, дом 17, в результате отравления угарным газом в квартире жилого дома погибли четыре человека, двое из которых дети.
По предварительным данным, причиной отравления стала неисправность газового оборудования.
Следователи ГСУСК России по Московской области по факту гибели четырех человек, двое из которых дети в возрасте двух и 11 лет, возбудили уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).
По данным ведомства, 21 мая погибшие были обнаружены родственником в квартире в Долгопрудном. Мужчину госпитализировали. Предварительная причина гибели - отравление окисью углерода, добавили в СК.
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