https://ria.ru/20220521/otravlenie-1789907400.html

В Подмосковье четыре человека отравились угарным газом

В Подмосковье четыре человека отравились угарным газом - РИА Новости, 21.05.2022

В Подмосковье четыре человека отравились угарным газом

Четыре человека погибли в подмосковном Долгопрудном из-за отравления угарным газом, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГСУСК России по Московской области. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T14:55

2022-05-21T14:55

2022-05-21T14:55

происшествия

долгопрудный

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Четыре человека погибли в подмосковном Долгопрудном из-за отравления угарным газом, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГСУСК России по Московской области.Сообщалось, что в городе Долгопрудном по адресу Лихачевское шоссе, дом 17, в результате отравления угарным газом в квартире жилого дома погибли четыре человека, двое из которых дети.По предварительным данным, причиной отравления стала неисправность газового оборудования.Следователи ГСУСК России по Московской области по факту гибели четырех человек, двое из которых дети в возрасте двух и 11 лет, возбудили уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).По данным ведомства, 21 мая погибшие были обнаружены родственником в квартире в Долгопрудном. Мужчину госпитализировали. Предварительная причина гибели - отравление окисью углерода, добавили в СК.

https://ria.ru/20220317/otravlenie-1778580243.html

долгопрудный

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, долгопрудный, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)