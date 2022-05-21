https://ria.ru/20220521/otdykh-1789864094.html

Россиянам рассказали, как подорожает отдых летом

Россиянам рассказали, как подорожает отдых летом - РИА Новости, 21.05.2022

Россиянам рассказали, как подорожает отдых летом

Цены на внутренних направлениях должны к лету вырасти на 20-30 процентов, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T02:15

2022-05-21T02:15

2022-05-21T02:15

туризм

общество

россия

сергей черников

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

рудн

отдых

цены

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Цены на внутренних направлениях должны к лету вырасти на 20-30 процентов, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.В сфере туризма рост цен на отдых перед летом — стандартная ситуация, считает он. В то же время эксперт уверен, что сейчас ситуация с бронированием нестабильна.По словам Черникова, Ростуризм отмечает рост бронирований по всем "природным" направлениям внутреннего туризма, однако, но рост "очень неуверенный, с доминированием минимальных предоплат и бесплатной отменой"."Похоже, что цены на внутренних направлениях должны к лету вырасти на 20-30 процентов, как и авиабилеты (правда, здесь рост предполагается где-то на 10 процентов)", — заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220519/aeroflot-1789397295.html

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общество, россия, сергей черников, федеральное агентство по туризму (ростуризм), рудн, отдых, цены