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Россиянам рассказали, как подорожает отдых летом
Россиянам рассказали, как подорожает отдых летом - РИА Новости, 21.05.2022
Россиянам рассказали, как подорожает отдых летом
Цены на внутренних направлениях должны к лету вырасти на 20-30 процентов, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T02:15
2022-05-21T02:15
2022-05-21T02:15
туризм
общество
россия
сергей черников
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
рудн
отдых
цены
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Цены на внутренних направлениях должны к лету вырасти на 20-30 процентов, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.В сфере туризма рост цен на отдых перед летом — стандартная ситуация, считает он. В то же время эксперт уверен, что сейчас ситуация с бронированием нестабильна.По словам Черникова, Ростуризм отмечает рост бронирований по всем "природным" направлениям внутреннего туризма, однако, но рост "очень неуверенный, с доминированием минимальных предоплат и бесплатной отменой"."Похоже, что цены на внутренних направлениях должны к лету вырасти на 20-30 процентов, как и авиабилеты (правда, здесь рост предполагается где-то на 10 процентов)", — заключил собеседник агентства.
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общество, россия, сергей черников, федеральное агентство по туризму (ростуризм), рудн, отдых, цены
Россиянам рассказали, как подорожает отдых летом
Экономист Черников: цены на внутренних направлениях туризма к лету вырастут на 20-30%