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Греция сообщила о возможном случае заражения оспой обезьян - РИА Новости, 21.05.2022
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Греция сообщила о возможном случае заражения оспой обезьян
Греция сообщила о возможном случае заражения оспой обезьян - РИА Новости, 21.05.2022
Греция сообщила о возможном случае заражения оспой обезьян
В Греции изучается подозрительный случай возможного заражения человека оспой обезьян, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения EODY. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T23:34
2022-05-21T23:34
в мире
воз
греция
оспа обезьян
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АФИНЫ, 21 мая - РИА Новости. В Греции изучается подозрительный случай возможного заражения человека оспой обезьян, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения EODY."Речь идет об английском туристе, который вместе со своей спутницей, бессимптомной, помещен в больницу "Аттиков", где они находятся в палатах с отрицательным давлением", - говорится в сообщении.EODY получил образцы для исследования, они отправлены в лабораторию, результаты будут в понедельник.Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что подтверждены 80 случаев заражения людей оспой обезьян в 11 странах, где эта болезнь не считается эндемичной, еще 50 фактов расследуются.Отмечается, что заболевание обычно протекает в легкой форме. Людям с симптомами рекомендовано обратиться к врачу.Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. Случаи заражения людей выявлены в том числе в Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах и Испании.
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в мире, воз, греция, оспа обезьян
23:34 21.05.2022
 
Греция сообщила о возможном случае заражения оспой обезьян

Организация общественного здравоохранения Греции сообщила о возможном случае оспы обезьян

© CDCВирус оспы обезьян под электронным микроскопом
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом
© CDC
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом. Архивное фото
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АФИНЫ, 21 мая - РИА Новости. В Греции изучается подозрительный случай возможного заражения человека оспой обезьян, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения EODY.
"Речь идет об английском туристе, который вместе со своей спутницей, бессимптомной, помещен в больницу "Аттиков", где они находятся в палатах с отрицательным давлением", - говорится в сообщении.
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Три случая оспы обезьян зафиксировали в Берлине, сообщили СМИ
EODY получил образцы для исследования, они отправлены в лабораторию, результаты будут в понедельник.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что подтверждены 80 случаев заражения людей оспой обезьян в 11 странах, где эта болезнь не считается эндемичной, еще 50 фактов расследуются.
Отмечается, что заболевание обычно протекает в легкой форме. Людям с симптомами рекомендовано обратиться к врачу.
Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. Случаи заражения людей выявлены в том числе в Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах и Испании.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
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Оспа обезьян: симптомы, летальность и распространение
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