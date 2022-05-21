https://ria.ru/20220521/ospa-1789969235.html

Греция сообщила о возможном случае заражения оспой обезьян

Греция сообщила о возможном случае заражения оспой обезьян - РИА Новости, 21.05.2022

Греция сообщила о возможном случае заражения оспой обезьян

В Греции изучается подозрительный случай возможного заражения человека оспой обезьян, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения EODY. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T23:34

2022-05-21T23:34

2022-05-21T23:34

в мире

воз

греция

оспа обезьян

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АФИНЫ, 21 мая - РИА Новости. В Греции изучается подозрительный случай возможного заражения человека оспой обезьян, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения EODY."Речь идет об английском туристе, который вместе со своей спутницей, бессимптомной, помещен в больницу "Аттиков", где они находятся в палатах с отрицательным давлением", - говорится в сообщении.EODY получил образцы для исследования, они отправлены в лабораторию, результаты будут в понедельник.Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что подтверждены 80 случаев заражения людей оспой обезьян в 11 странах, где эта болезнь не считается эндемичной, еще 50 фактов расследуются.Отмечается, что заболевание обычно протекает в легкой форме. Людям с симптомами рекомендовано обратиться к врачу.Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. Случаи заражения людей выявлены в том числе в Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах и Испании.

https://ria.ru/20220521/ospa-1789949838.html

греция

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, воз, греция, оспа обезьян