Греция сообщила о возможном случае заражения оспой обезьян
Организация общественного здравоохранения Греции сообщила о возможном случае оспы обезьян
© CDCВирус оспы обезьян под электронным микроскопом
© CDC
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом. Архивное фото
АФИНЫ, 21 мая - РИА Новости. В Греции изучается подозрительный случай возможного заражения человека оспой обезьян, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения EODY.
"Речь идет об английском туристе, который вместе со своей спутницей, бессимптомной, помещен в больницу "Аттиков", где они находятся в палатах с отрицательным давлением", - говорится в сообщении.
EODY получил образцы для исследования, они отправлены в лабораторию, результаты будут в понедельник.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что подтверждены 80 случаев заражения людей оспой обезьян в 11 странах, где эта болезнь не считается эндемичной, еще 50 фактов расследуются.
Отмечается, что заболевание обычно протекает в легкой форме. Людям с симптомами рекомендовано обратиться к врачу.
Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. Случаи заражения людей выявлены в том числе в Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах и Испании.