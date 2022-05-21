https://ria.ru/20220521/ospa-1789967361.html

Власти Норвегии выявляют контактировавших с заболевшим оспой обезьян

Власти Норвегии выявляют контактировавших с заболевшим оспой обезьян - РИА Новости, 21.05.2022

Власти Норвегии выявляют контактировавших с заболевшим оспой обезьян

Специалисты института общественного здравоохранения Норвегии и коммуны Осло выявляют контактировавших с человеком, посетившим Осло в начале мая, у которого... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T23:03

2022-05-21T23:03

2022-05-21T23:03

в мире

осло

норвегия

оспа обезьян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94278/66/942786675_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_6213a505cca065a3950d207d06f7c9a0.jpg

МУРМАНСК, 21 мая - РИА Новости. Специалисты института общественного здравоохранения Норвегии и коммуны Осло выявляют контактировавших с человеком, посетившим Осло в начале мая, у которого выявлены симптомы оспы обезьян, сообщила телерадиокомпания NRK в субботу вечером."Коммуна Осло и институт общественного здравоохранения выявляют близкие контакты зараженного оспой обезьян, который посетил Осло в начале мая и узнал о диагнозе уже после отъезда", - говорится в сообщении.Отмечается, что заболевший прибыл в норвежскую столицу из одной из европейских стран, где ранее было выявлено заболевание, и находился в Осло с 6 по 10 мая.

осло

норвегия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, осло, норвегия, оспа обезьян