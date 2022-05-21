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Власти Норвегии выявляют контактировавших с заболевшим оспой обезьян
Власти Норвегии выявляют контактировавших с заболевшим оспой обезьян - РИА Новости, 21.05.2022
Власти Норвегии выявляют контактировавших с заболевшим оспой обезьян
Специалисты института общественного здравоохранения Норвегии и коммуны Осло выявляют контактировавших с человеком, посетившим Осло в начале мая, у которого... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T23:03
2022-05-21T23:03
2022-05-21T23:03
в мире
осло
норвегия
оспа обезьян
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МУРМАНСК, 21 мая - РИА Новости. Специалисты института общественного здравоохранения Норвегии и коммуны Осло выявляют контактировавших с человеком, посетившим Осло в начале мая, у которого выявлены симптомы оспы обезьян, сообщила телерадиокомпания NRK в субботу вечером."Коммуна Осло и институт общественного здравоохранения выявляют близкие контакты зараженного оспой обезьян, который посетил Осло в начале мая и узнал о диагнозе уже после отъезда", - говорится в сообщении.Отмечается, что заболевший прибыл в норвежскую столицу из одной из европейских стран, где ранее было выявлено заболевание, и находился в Осло с 6 по 10 мая.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, осло, норвегия, оспа обезьян
Власти Норвегии выявляют контактировавших с заболевшим оспой обезьян
Власти Норвегии выявляют контактировавших с человеком, заболевшим оспой обезьян