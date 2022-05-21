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Три случая оспы обезьян зафиксировали в Берлине, сообщили СМИ
Три случая оспы обезьян зафиксировали в Берлине, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.05.2022
Три случая оспы обезьян зафиксировали в Берлине, сообщили СМИ
Три случая оспы обезьян зафиксированы в Берлине, сообщил телеканал RBB24 со ссылкой на источник в медицинских кругах немецкой столицы. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T20:51
2022-05-21T20:51
2022-05-21T21:13
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БЕРЛИН, 21 мая - РИА Новости. Три случая оспы обезьян зафиксированы в Берлине, сообщил телеканал RBB24 со ссылкой на источник в медицинских кругах немецкой столицы.Ранее департамент здравоохранения сената Берлина сообщил о двух подтвержденных случаях оспы обезьян. Состояние пациентов стабильное, в настоящее время устанавливают круг их общения.Ранее в пятницу в Мюнхене был зафиксированы первый в Германии случай оспы обезьян.
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в мире, берлин (город), мюнхен, германия
20:51 21.05.2022 (обновлено: 21:13 21.05.2022)
Три случая оспы обезьян зафиксировали в Берлине, сообщили СМИ
Телеканал RBB24: три случая оспы обезьян зафиксировали в Берлине