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Три случая оспы обезьян зафиксировали в Берлине, сообщили СМИ

Три случая оспы обезьян зафиксировали в Берлине, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.05.2022

Три случая оспы обезьян зафиксировали в Берлине, сообщили СМИ

Три случая оспы обезьян зафиксированы в Берлине, сообщил телеканал RBB24 со ссылкой на источник в медицинских кругах немецкой столицы. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T20:51

2022-05-21T20:51

2022-05-21T21:13

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берлин (город)

мюнхен

германия

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БЕРЛИН, 21 мая - РИА Новости. Три случая оспы обезьян зафиксированы в Берлине, сообщил телеканал RBB24 со ссылкой на источник в медицинских кругах немецкой столицы.Ранее департамент здравоохранения сената Берлина сообщил о двух подтвержденных случаях оспы обезьян. Состояние пациентов стабильное, в настоящее время устанавливают круг их общения.Ранее в пятницу в Мюнхене был зафиксированы первый в Германии случай оспы обезьян.

берлин (город)

мюнхен

германия

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в мире, берлин (город), мюнхен, германия