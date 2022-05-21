14:50 21.05.2022 (обновлено: 15:09 21.05.2022)
В России не выявлено случаев заражения оспой обезьян, заявил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко заявил, что в России не выявлено случаев заражения оспой обезьян
© Sputnik / Мурад Оруджев
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Случаев заражения людей оспой обезьян в России нет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"В России случаев заражения нет", - сказал Мурашко журналистам.
Он уточнил, что до 1980 года вакцинация против оспы была обязательна, поэтому сейчас есть "определенный пул иммунного населения".
Средства диагностики оспы обезьян в России есть, нет никаких сложностей с постановкой диагноза, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"В РФ есть диагностикумы, они зарегистрированы ещё в 2017 году, поэтому никаких сложностей с постановкой диагноза, как клинически, так и лабораторно подтверждённого, нет", - сказал Мурашко журналистам.
Министр добавил, что врачи в России при необходимости смогут выявить оспу обезьян и лечить ее, медикаменты для этого есть.
"Врачи смогут выявить оспу в случае обращения и лечить. Медикаментозная терапия, которая необходима, она в медицинских организациях присутствует", - сказал Мурашко журналистам.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что подтверждены 80 случаев заражения людей оспой обезьян в 11 странах, где эта болезнь не считается эндемичной, ещё 50 фактов расследуются.
Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. Случаи заражения людей выявлены в ряде стран, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах и Испании, где их на данный момент больше всего – 30.