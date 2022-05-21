https://ria.ru/20220521/ospa-1789907085.html

В России не выявлено случаев заражения оспой обезьян, заявил Мурашко

В России не выявлено случаев заражения оспой обезьян, заявил Мурашко - РИА Новости, 21.05.2022

В России не выявлено случаев заражения оспой обезьян, заявил Мурашко

Случаев заражения людей оспой обезьян в России нет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T14:50

2022-05-21T14:50

2022-05-21T15:09

россия

общество

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

михаил мурашко

оспа обезьян

великобритания

швеция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740129377_0:141:2720:1671_1920x0_80_0_0_fd81036785f5e1a8761423af50012faf.jpg

БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Случаев заражения людей оспой обезьян в России нет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В России случаев заражения нет", - сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что до 1980 года вакцинация против оспы была обязательна, поэтому сейчас есть "определенный пул иммунного населения".Средства диагностики оспы обезьян в России есть, нет никаких сложностей с постановкой диагноза, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В РФ есть диагностикумы, они зарегистрированы ещё в 2017 году, поэтому никаких сложностей с постановкой диагноза, как клинически, так и лабораторно подтверждённого, нет", - сказал Мурашко журналистам.Министр добавил, что врачи в России при необходимости смогут выявить оспу обезьян и лечить ее, медикаменты для этого есть."Врачи смогут выявить оспу в случае обращения и лечить. Медикаментозная терапия, которая необходима, она в медицинских организациях присутствует", - сказал Мурашко журналистам.Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что подтверждены 80 случаев заражения людей оспой обезьян в 11 странах, где эта болезнь не считается эндемичной, ещё 50 фактов расследуются.Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. Случаи заражения людей выявлены в ряде стран, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах и Испании, где их на данный момент больше всего – 30.

https://ria.ru/20220521/ospa-1789870530.html

https://ria.ru/20220521/ospa-1789901891.html

россия

великобритания

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, оспа обезьян, великобритания, швеция, воз