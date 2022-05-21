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В России не выявлено случаев заражения оспой обезьян, заявил Мурашко - РИА Новости, 21.05.2022
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В России не выявлено случаев заражения оспой обезьян, заявил Мурашко
В России не выявлено случаев заражения оспой обезьян, заявил Мурашко - РИА Новости, 21.05.2022
В России не выявлено случаев заражения оспой обезьян, заявил Мурашко
Случаев заражения людей оспой обезьян в России нет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T14:50
2022-05-21T15:09
россия
общество
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
михаил мурашко
оспа обезьян
великобритания
швеция
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БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Случаев заражения людей оспой обезьян в России нет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В России случаев заражения нет", - сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что до 1980 года вакцинация против оспы была обязательна, поэтому сейчас есть "определенный пул иммунного населения".Средства диагностики оспы обезьян в России есть, нет никаких сложностей с постановкой диагноза, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В РФ есть диагностикумы, они зарегистрированы ещё в 2017 году, поэтому никаких сложностей с постановкой диагноза, как клинически, так и лабораторно подтверждённого, нет", - сказал Мурашко журналистам.Министр добавил, что врачи в России при необходимости смогут выявить оспу обезьян и лечить ее, медикаменты для этого есть."Врачи смогут выявить оспу в случае обращения и лечить. Медикаментозная терапия, которая необходима, она в медицинских организациях присутствует", - сказал Мурашко журналистам.Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что подтверждены 80 случаев заражения людей оспой обезьян в 11 странах, где эта болезнь не считается эндемичной, ещё 50 фактов расследуются.Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. Случаи заражения людей выявлены в ряде стран, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах и Испании, где их на данный момент больше всего – 30.
https://ria.ru/20220521/ospa-1789870530.html
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россия, общество, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, оспа обезьян, великобритания, швеция, воз
14:50 21.05.2022 (обновлено: 15:09 21.05.2022)
 
В России не выявлено случаев заражения оспой обезьян, заявил Мурашко

Глава Минздрава Мурашко заявил, что в России не выявлено случаев заражения оспой обезьян

© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Случаев заражения людей оспой обезьян в России нет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
России случаев заражения нет", - сказал Мурашко журналистам.
Он уточнил, что до 1980 года вакцинация против оспы была обязательна, поэтому сейчас есть "определенный пул иммунного населения".
Средства диагностики оспы обезьян в России есть, нет никаких сложностей с постановкой диагноза, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Главврач ГКБ имени Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
06:35
Мясников назвал условие заражения оспой обезьян
"В РФ есть диагностикумы, они зарегистрированы ещё в 2017 году, поэтому никаких сложностей с постановкой диагноза, как клинически, так и лабораторно подтверждённого, нет", - сказал Мурашко журналистам.
Министр добавил, что врачи в России при необходимости смогут выявить оспу обезьян и лечить ее, медикаменты для этого есть.
"Врачи смогут выявить оспу в случае обращения и лечить. Медикаментозная терапия, которая необходима, она в медицинских организациях присутствует", - сказал Мурашко журналистам.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
13:46
ВОЗ сообщила о 80 подтвержденных случаях оспы обезьян в 11 странах
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что подтверждены 80 случаев заражения людей оспой обезьян в 11 странах, где эта болезнь не считается эндемичной, ещё 50 фактов расследуются.
Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. Случаи заражения людей выявлены в ряде стран, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах и Испании, где их на данный момент больше всего – 30.
 
РоссияОбществоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Михаил МурашкоОспа обезьянВеликобританияШвецияВОЗ
 
 
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