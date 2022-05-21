https://ria.ru/20220521/ospa-1789901891.html

ВОЗ сообщила о 80 подтвержденных случаях оспы обезьян в 11 странах

ВОЗ сообщила о 80 подтвержденных случаях оспы обезьян в 11 странах - РИА Новости, 21.05.2022

ВОЗ сообщила о 80 подтвержденных случаях оспы обезьян в 11 странах

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что 80 случаев заражения оспой обезьян подтвердились в 11 странах, где эта болезнь не считается... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T13:46

2022-05-21T13:46

2022-05-21T15:15

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ЦЮРИХ, 21 мая — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что 80 случаев заражения оспой обезьян подтвердились в 11 странах, где эта болезнь не считается эндемичной."На данный момент подтверждены около 80 случаев заболевания, а 50 находятся на стадии расследования. По мере расширения эпиднадзора, вероятно, будут поступать сообщения о новых случаях", — указывается в заявлении.В организации отметили, что заболевание эндемично среди некоторых популяций животных в части стран, что приводит к периодическим вспышкам среди местного населения и путешественников. При этом последние вспышки, зарегистрированные в 11 государствах, нетипичны, поскольку происходят в неэндемичных странах.ВОЗ совместно с затронутыми государствами и профильными организациями расширяет эпиднадзор за заболеванием, в том числе чтобы дать рекомендации по лечению.В организации обратили внимание, что оспа обезьян распространяется иначе, чем COVID-19. "ВОЗ призывает людей получать из надежных источников, таких как национальные органы здравоохранения, информацию о масштабах вспышки в их общине (если таковая имеется), симптомах и мерах профилактики", — добавили там.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и человеку. Обычно это легкое заболевание и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Специалистами подчеркивается, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может распространяться при тесном контакте с инфицированным человеком.Начальные симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Она меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20220521/ospa-1789870530.html

https://ria.ru/20220520/ospa-1789858351.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, воз, оспа обезьян, великобритания, швеция, италия, сша, австралия, канада