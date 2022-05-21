06:35 21.05.2022 (обновлено: 09:25 21.05.2022)
Мясников назвал условие заражения оспой обезьян
Мясников: оспой обезьян заболевают при трехчасовом контакте с больным на расстоянии метра
Главврач ГКБ имени Жадкевича Александр Мясников. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Заражение оспой обезьян возможно при трехчасовом контакте с больным на расстоянии метра друг от друга, написал в Telegram врач и телеведущий Александр Мясников.
Медик оценил вероятность инфицирования как крайне низкую.
"От человеку к человеку вирус передается неохотно, нужен близкий контакт длительное время, на расстоянии метра друг от друга не менее трех часов", — уточнил Мясников.
По его словам, по сравнению с человеческой оспой этот вирус значительно менее заразный и с намного меньшей смертностью — у людей около десяти процентов.
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"Иногда вирус поражает и людей: укусы обезьян, употребление обезьян в пищу, работники зоопарков, плюс грызуны (суслики, крысы) тоже могут выступать как переносчики", — заключил доктор.
Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Специалисты подчеркивают, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако она может распространяться при тесном контакте с инфицированным человеком.
Начальные симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Она меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает. Болезнь выявлена уже в нескольких странах, в том числе Британии, Испании, Бельгии, Франции, Швеции, Италии, Австралии и Канаде.