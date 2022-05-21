https://ria.ru/20220521/oruzhie-1789862272.html

Пентагон: США помогают Украине получить средства дальнего поражения

Пентагон: США помогают Украине получить средства дальнего поражения - РИА Новости, 21.05.2022

Пентагон: США помогают Украине получить средства дальнего поражения

Украина более всего нуждается в средствах дальнего огневого поражения, получить которые им помогают США, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T00:25

2022-05-21T00:25

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ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. Украина более всего нуждается в средствах дальнего огневого поражения, получить которые им помогают США, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.Он напомнил, что США передали Украине десятки 155-миллиметровых гаубиц М777, а союзники помогают артиллерией советского образца. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак ранее заявил, что Украине нужнее всего реактивные системы залпового огня, но западные страны их пока не предоставляют.В понедельник шеф Пентагона Ллойд Остин созывает виртуальное совещание на тему украинских потребностей с участием четырех десятков стран-доноров военной помощи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220520/pentagon-1789847716.html

https://ria.ru/20220518/oruzhie-1788951725.html

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