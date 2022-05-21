https://ria.ru/20220521/odessa-1789894200.html

Украина заблокировала 21 турецкое судно в порту Одессы, сообщили СМИ

Украина заблокировала 21 турецкое судно в порту Одессы, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.05.2022

Украина заблокировала 21 турецкое судно в порту Одессы, сообщили СМИ

Украина заблокировала 21 турецкое судно в порту Одессы, Киев использует их в качестве живого щита, сообщила газета Aydınlık. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T12:15

2022-05-21T12:15

2022-05-21T14:56

специальная военная операция на украине

в мире

украина

одесса

турция

россия

вооруженные силы рф

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АНКАРА, 21 мая — РИА Новости. Украина заблокировала 21 турецкое судно в порту Одессы, Киев использует их в качестве живого щита, сообщила газета Aydınlık."По информации, полученной нами, 21 из кораблей, которым не разрешили выйти из одесского порта, принадлежат Турции. Украина не хочет, чтобы эти корабли уходили, ссылаясь на "опасность", ссылаясь на оставшиеся в море мины. Россия открыла коридор безопасности, но до сих пор не пропускают. Но основная цель другая. Если иностранные корабли уйдут, украинцы станут явной мишенью — и Одесса скоро падет. По этой причине украинцы не пускают иностранные суда, в том числе 21 (турецкий. — Прим. ред.) корабль", — пишет издание.Как отмечается в статье, в Киеве полагают, что если российская сторона начнет операцию и нанесут удар по турецким кораблям, в отношениях между Москвой и Анкарой возникнет напряженность.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220521/pomosch-1789866406.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, одесса, турция, россия, вооруженные силы рф