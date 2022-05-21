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Украина заблокировала 21 турецкое судно в порту Одессы, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220521/odessa-1789894200.html
Украина заблокировала 21 турецкое судно в порту Одессы, сообщили СМИ
Украина заблокировала 21 турецкое судно в порту Одессы, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.05.2022
Украина заблокировала 21 турецкое судно в порту Одессы, сообщили СМИ
Украина заблокировала 21 турецкое судно в порту Одессы, Киев использует их в качестве живого щита, сообщила газета Aydınlık. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T12:15
2022-05-21T14:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесса
турция
россия
вооруженные силы рф
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АНКАРА, 21 мая — РИА Новости. Украина заблокировала 21 турецкое судно в порту Одессы, Киев использует их в качестве живого щита, сообщила газета Aydınlık."По информации, полученной нами, 21 из кораблей, которым не разрешили выйти из одесского порта, принадлежат Турции. Украина не хочет, чтобы эти корабли уходили, ссылаясь на "опасность", ссылаясь на оставшиеся в море мины. Россия открыла коридор безопасности, но до сих пор не пропускают. Но основная цель другая. Если иностранные корабли уйдут, украинцы станут явной мишенью — и Одесса скоро падет. По этой причине украинцы не пускают иностранные суда, в том числе 21 (турецкий. — Прим. ред.) корабль", — пишет издание.Как отмечается в статье, в Киеве полагают, что если российская сторона начнет операцию и нанесут удар по турецким кораблям, в отношениях между Москвой и Анкарой возникнет напряженность.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, одесса, турция, россия, вооруженные силы рф
12:15 21.05.2022 (обновлено: 14:56 21.05.2022)
 
Украина заблокировала 21 турецкое судно в порту Одессы, сообщили СМИ

Газета Aydınlık: Украина заблокировала в Одессе 21 турецкое судно и использует их как щит

© Фото : ВМС УкраиныКатера ВМС Украины в порту Одессы
Катера ВМС Украины в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© Фото : ВМС Украины
Катера ВМС Украины в порту Одессы. Архивное фото
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АНКАРА, 21 мая — РИА Новости. Украина заблокировала 21 турецкое судно в порту Одессы, Киев использует их в качестве живого щита, сообщила газета Aydınlık.
"По информации, полученной нами, 21 из кораблей, которым не разрешили выйти из одесского порта, принадлежат Турции. Украина не хочет, чтобы эти корабли уходили, ссылаясь на "опасность", ссылаясь на оставшиеся в море мины. Россия открыла коридор безопасности, но до сих пор не пропускают. Но основная цель другая. Если иностранные корабли уйдут, украинцы станут явной мишенью — и Одесса скоро падет. По этой причине украинцы не пускают иностранные суда, в том числе 21 (турецкий. — Прим. ред.) корабль", — пишет издание.
Как отмечается в статье, в Киеве полагают, что если российская сторона начнет операцию и нанесут удар по турецким кораблям, в отношениях между Москвой и Анкарой возникнет напряженность.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Акватория грузового порта в Одессе - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
Вчера, 02:02
В США заявили, что новый пакет помощи Украине поможет открыть порт Одессы
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдессаТурцияРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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