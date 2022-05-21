https://ria.ru/20220521/obstrel-1789966230.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив десять ракет из "Града"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив десять ракет из "Града" - РИА Новости, 21.05.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив десять ракет из "Града"

Украинские войска в 22.10 снова обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив 10 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T22:49

2022-05-21T22:49

2022-05-21T22:49

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска в 22.10 снова обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив 10 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 22.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о 10 фактах обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск с применением РСЗО "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220521/snayper-1789934061.html

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ясиноватая, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр