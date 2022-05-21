22:05 21.05.2022 (обновлено: 22:06 21.05.2022)
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую из "Градов"
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую из "Градов"
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска в 21.25 вновь обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив 18 ракет из РСЗО, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 21.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 18 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о девяти фактах обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск с применением РСЗО "Град".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.