Более 50 человек погибли при пожаре в интернате в ЛНР после обстрела ВСУ
МВД ЛНР: более 50 человек погибли при пожаре в интернате в Кременной после обстрела ВСУ
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Более 50 человек погибли в марте в результате пожара в интернате для пожилых людей и инвалидов в городе Кременная в ЛНР, пожар произошел из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает министерство внутренних дел республики.
"Украинские бандформирования в марте 2022 года взяли в заложники больше 70 человек, которые находились в Кременском доме-интернате для граждан пожилого возраста и инвалидов. В результате пожара, вызванного обстрелом со стороны укронацистов, заживо сгорело более 50 человек", - говорится в заявлении МВД.
В конце апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что силами ВС РФ и Народной милиции ЛНР взят под полный контроль город Кременная, который националисты превратили в укрепрайон, удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.