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Губернатор рассказал о разрушениях в курском селе после обстрела ВСУ

Губернатор рассказал о разрушениях в курском селе после обстрела ВСУ - РИА Новости, 21.05.2022

Губернатор рассказал о разрушениях в курском селе после обстрела ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что после обстрела села Попово-Лежачи было зафиксировано попадание на свинотоварную ферму. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T16:40

2022-05-21T16:40

2022-05-21T16:42

происшествия

курская область

украина

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что после обстрела села Попово-Лежачи было зафиксировано попадание на свинотоварную ферму.Днем в субботу губернатор информировал, что село Тёткино и близлежащие населённые пункты в Глушковском районе Курской области вновь подверглись обстрелу со стороны Украины. Он также уточнял, что обстреливали из миномётов и артиллерийских орудий. Основной удар пришёлся по селу Попово-Лежачи."Зафиксировано попадание на свинотоварную ферму. Также выбиты стёкла в жилом доме на улице Первомайской", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

курская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, украина