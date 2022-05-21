Рейтинг@Mail.ru
Губернатор рассказал о разрушениях в курском селе после обстрела ВСУ - РИА Новости, 21.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220521/obstrel-1789918953.html
Губернатор рассказал о разрушениях в курском селе после обстрела ВСУ
Губернатор рассказал о разрушениях в курском селе после обстрела ВСУ - РИА Новости, 21.05.2022
Губернатор рассказал о разрушениях в курском селе после обстрела ВСУ
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что после обстрела села Попово-Лежачи было зафиксировано попадание на свинотоварную ферму. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T16:40
2022-05-21T16:42
происшествия
курская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785105137_0:44:1016:616_1920x0_80_0_0_92d62f53b120b01f3ac0d35798d30f5e.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что после обстрела села Попово-Лежачи было зафиксировано попадание на свинотоварную ферму.Днем в субботу губернатор информировал, что село Тёткино и близлежащие населённые пункты в Глушковском районе Курской области вновь подверглись обстрелу со стороны Украины. Он также уточнял, что обстреливали из миномётов и артиллерийских орудий. Основной удар пришёлся по селу Попово-Лежачи."Зафиксировано попадание на свинотоварную ферму. Также выбиты стёкла в жилом доме на улице Первомайской", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
курская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785105137_0:0:1016:762_1920x0_80_0_0_0644e74ae141d1071a255d279adcd669.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, украина
16:40 21.05.2022 (обновлено: 16:42 21.05.2022)
 
Губернатор рассказал о разрушениях в курском селе после обстрела ВСУ

Старовойт: при обстреле села Попово-Лежачи со стороны Украины снаряд попал на свиноферму

© Фото : Курская область/ВКонтактеГубернатор Курской области Роман Старовойт
Губернатор Курской области Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© Фото : Курская область/ВКонтакте
Губернатор Курской области Роман Старовойт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что после обстрела села Попово-Лежачи было зафиксировано попадание на свинотоварную ферму.
Днем в субботу губернатор информировал, что село Тёткино и близлежащие населённые пункты в Глушковском районе Курской области вновь подверглись обстрелу со стороны Украины. Он также уточнял, что обстреливали из миномётов и артиллерийских орудий. Основной удар пришёлся по селу Попово-Лежачи.
"Зафиксировано попадание на свинотоварную ферму. Также выбиты стёкла в жилом доме на улице Первомайской", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
 
ПроисшествияКурская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала