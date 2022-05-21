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Губернатор рассказал о разрушениях в курском селе после обстрела ВСУ
Губернатор рассказал о разрушениях в курском селе после обстрела ВСУ - РИА Новости, 21.05.2022
Губернатор рассказал о разрушениях в курском селе после обстрела ВСУ
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что после обстрела села Попово-Лежачи было зафиксировано попадание на свинотоварную ферму. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T16:40
2022-05-21T16:40
2022-05-21T16:42
происшествия
курская область
украина
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что после обстрела села Попово-Лежачи было зафиксировано попадание на свинотоварную ферму.Днем в субботу губернатор информировал, что село Тёткино и близлежащие населённые пункты в Глушковском районе Курской области вновь подверглись обстрелу со стороны Украины. Он также уточнял, что обстреливали из миномётов и артиллерийских орудий. Основной удар пришёлся по селу Попово-Лежачи."Зафиксировано попадание на свинотоварную ферму. Также выбиты стёкла в жилом доме на улице Первомайской", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, украина
16:40 21.05.2022 (обновлено: 16:42 21.05.2022)
Губернатор рассказал о разрушениях в курском селе после обстрела ВСУ
Старовойт: при обстреле села Попово-Лежачи со стороны Украины снаряд попал на свиноферму