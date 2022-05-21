13:51 21.05.2022 (обновлено: 15:25 21.05.2022)
Украина обстреляла приграничное курское село Теткино
Курский губернатор сообщил о новых обстрелах приграничного села Теткино со стороны Украины
Последствия обстрела со стороны ВСУ села Теткино в Курской области
ВОРОНЕЖ, 21 мая — РИА Новости. Село Теткино и близлежащие населенные пункты в Курской области вновь подверглись обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Глушковский район Курской области — опять минометный обстрел, сейчас детали выясняем", — написал он в Telegram-канале.
Позже он сообщил, что основной удар пришелся по селу Попово-Лежачи.
"Судя по всему, противник целился в местную машинно-тракторную станцию. Однако техника оттуда была заблаговременно выведена. К счастью, во всех населенных пунктах обошлось без пострадавших и серьезных повреждений", — рассказал он.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.