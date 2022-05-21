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Украина обстреляла приграничное курское село Теткино - РИА Новости, 21.05.2022
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Украина обстреляла приграничное курское село Теткино
Украина обстреляла приграничное курское село Теткино - РИА Новости, 21.05.2022
Украина обстреляла приграничное курское село Теткино
Село Теткино и близлежащие населенные пункты в Курской области вновь подверглись обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T13:51
2022-05-21T15:25
происшествия
курская область
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 21 мая — РИА Новости. Село Теткино и близлежащие населенные пункты в Курской области вновь подверглись обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Глушковский район Курской области — опять минометный обстрел, сейчас детали выясняем", — написал он в Telegram-канале.Позже он сообщил, что основной удар пришелся по селу Попово-Лежачи."Судя по всему, противник целился в местную машинно-тракторную станцию. Однако техника оттуда была заблаговременно выведена. К счастью, во всех населенных пунктах обошлось без пострадавших и серьезных повреждений", — рассказал он.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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происшествия, курская область, роман старовойт
13:51 21.05.2022 (обновлено: 15:25 21.05.2022)
 
Украина обстреляла приграничное курское село Теткино

Курский губернатор сообщил о новых обстрелах приграничного села Теткино со стороны Украины

© Фото : Роман Старовойт/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ села Теткино в Курской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ села Теткино в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ села Теткино в Курской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 21 мая — РИА Новости. Село Теткино и близлежащие населенные пункты в Курской области вновь подверглись обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Глушковский район Курской области — опять минометный обстрел, сейчас детали выясняем", — написал он в Telegram-канале.
Позже он сообщил, что основной удар пришелся по селу Попово-Лежачи.
"Судя по всему, противник целился в местную машинно-тракторную станцию. Однако техника оттуда была заблаговременно выведена. К счастью, во всех населенных пунктах обошлось без пострадавших и серьезных повреждений", — рассказал он.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 11:01Специальная военная операция на Украине
СК расследует обстрел курского поселка Теткино со стороны Украины
 
ПроисшествияКурская областьРоман Старовойт
 
 
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