https://ria.ru/20220521/obstrel-1789902207.html

Украина обстреляла приграничное курское село Теткино

Украина обстреляла приграничное курское село Теткино - РИА Новости, 21.05.2022

Украина обстреляла приграничное курское село Теткино

Село Теткино и близлежащие населенные пункты в Курской области вновь подверглись обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T13:51

2022-05-21T13:51

2022-05-21T15:25

происшествия

курская область

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 21 мая — РИА Новости. Село Теткино и близлежащие населенные пункты в Курской области вновь подверглись обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Глушковский район Курской области — опять минометный обстрел, сейчас детали выясняем", — написал он в Telegram-канале.Позже он сообщил, что основной удар пришелся по селу Попово-Лежачи."Судя по всему, противник целился в местную машинно-тракторную станцию. Однако техника оттуда была заблаговременно выведена. К счастью, во всех населенных пунктах обошлось без пострадавших и серьезных повреждений", — рассказал он.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220518/obstrel-1789181440.html

курская область

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Екатерина Зайцева

происшествия, курская область, роман старовойт