СК установил двоих офицеров ВСУ, отдававших приказы об обстрелах Донбасса
СК установил еще двоих украинских военных, отдававших приказы об обстрелах Донбасса
Следователи Следственного комитета России работают в ЛНР. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ установил еще двоих украинских военных, отдававших незаконные приказы о применении артиллерии по гражданским объектам Донбасса - в ходе обстрелов два человека погибли, еще четверо получили ранения, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"В рамках расследования уголовных дел о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов (ст.356 УК РФ) установлены еще двое украинских военнослужащих, в разные периоды времени отдававших незаконные приказы о применении артиллерии по гражданским объектам", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 18-19 мая заместитель командира 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Александр Зуев и другие украинские военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о массированных артиллерийских и минометных обстрелах Донецка, Горловки, Ясиноватой и других населенных пунктов ДНР и ЛНР.
"В результате этих преступлений два человека погибли, еще четверо получили ранения. Повреждены 26 жилых домов и три объекта инфраструктуры", - добавляется в сообщении.
Также в ходе расследования следователи СК РФ установили, что в период с 24 февраля по 3 марта командир второго механизированного батальона 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Деркач руководил минометными обстрелами домов и мест общего пользования в Первомайске и населенном пункте Молодежное, что привело к масштабным разрушениям. Он и его соучастники преследовали цель устрашения населения и дестабилизации деятельности органов власти ЛНР.
Отмечается, что следствию стало известно и о других преступных фактах, которые еще не получили уголовно-правовой оценки. Установлено, что к обстрелам Мариуполя в период с 24 февраля по 17 апреля этого года причастны военнослужащие 36 бригады морской пехоты ВСУ. Их действия привели к гибели людей и многочисленным разрушениям. Кроме того, военнослужащие националистического батальона "Азов" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) в марте текущего года уничтожили из танка домовладение в Мариуполе.