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СК установил двоих офицеров ВСУ, отдававших приказы об обстрелах Донбасса - РИА Новости, 21.05.2022
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СК установил двоих офицеров ВСУ, отдававших приказы об обстрелах Донбасса
СК установил двоих офицеров ВСУ, отдававших приказы об обстрелах Донбасса - РИА Новости, 21.05.2022
СК установил двоих офицеров ВСУ, отдававших приказы об обстрелах Донбасса
Следственный комитет РФ установил еще двоих украинских военных, отдававших незаконные приказы о применении артиллерии по гражданским объектам Донбасса - в ходе... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T09:58
2022-05-21T09:58
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
мариуполь
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ установил еще двоих украинских военных, отдававших незаконные приказы о применении артиллерии по гражданским объектам Донбасса - в ходе обстрелов два человека погибли, еще четверо получили ранения, сообщается в Telegram-канале ведомства."В рамках расследования уголовных дел о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов (ст.356 УК РФ) установлены еще двое украинских военнослужащих, в разные периоды времени отдававших незаконные приказы о применении артиллерии по гражданским объектам", - говорится в сообщении.Уточняется, что 18-19 мая заместитель командира 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Александр Зуев и другие украинские военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о массированных артиллерийских и минометных обстрелах Донецка, Горловки, Ясиноватой и других населенных пунктов ДНР и ЛНР."В результате этих преступлений два человека погибли, еще четверо получили ранения. Повреждены 26 жилых домов и три объекта инфраструктуры", - добавляется в сообщении.Также в ходе расследования следователи СК РФ установили, что в период с 24 февраля по 3 марта командир второго механизированного батальона 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Деркач руководил минометными обстрелами домов и мест общего пользования в Первомайске и населенном пункте Молодежное, что привело к масштабным разрушениям. Он и его соучастники преследовали цель устрашения населения и дестабилизации деятельности органов власти ЛНР.Отмечается, что следствию стало известно и о других преступных фактах, которые еще не получили уголовно-правовой оценки. Установлено, что к обстрелам Мариуполя в период с 24 февраля по 17 апреля этого года причастны военнослужащие 36 бригады морской пехоты ВСУ. Их действия привели к гибели людей и многочисленным разрушениям. Кроме того, военнослужащие националистического батальона "Азов" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) в марте текущего года уничтожили из танка домовладение в Мариуполе.
https://ria.ru/20220520/prestupleniya-1789645871.html
https://ria.ru/20220520/mariupol-1789792671.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф)
09:58 21.05.2022
 
СК установил двоих офицеров ВСУ, отдававших приказы об обстрелах Донбасса

СК установил еще двоих украинских военных, отдававших приказы об обстрелах Донбасса

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСледователи Следственного комитета России работают в ЛНР
Следователи Следственного комитета России работают в ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости
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Следователи Следственного комитета России работают в ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ установил еще двоих украинских военных, отдававших незаконные приказы о применении артиллерии по гражданским объектам Донбасса - в ходе обстрелов два человека погибли, еще четверо получили ранения, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"В рамках расследования уголовных дел о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов (ст.356 УК РФ) установлены еще двое украинских военнослужащих, в разные периоды времени отдававших незаконные приказы о применении артиллерии по гражданским объектам", - говорится в сообщении.
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СК запросит у Минобороны информацию о новых преступлениях киевского режима
Уточняется, что 18-19 мая заместитель командира 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Александр Зуев и другие украинские военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о массированных артиллерийских и минометных обстрелах Донецка, Горловки, Ясиноватой и других населенных пунктов ДНР и ЛНР.
"В результате этих преступлений два человека погибли, еще четверо получили ранения. Повреждены 26 жилых домов и три объекта инфраструктуры", - добавляется в сообщении.
Также в ходе расследования следователи СК РФ установили, что в период с 24 февраля по 3 марта командир второго механизированного батальона 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Деркач руководил минометными обстрелами домов и мест общего пользования в Первомайске и населенном пункте Молодежное, что привело к масштабным разрушениям. Он и его соучастники преследовали цель устрашения населения и дестабилизации деятельности органов власти ЛНР.
Отмечается, что следствию стало известно и о других преступных фактах, которые еще не получили уголовно-правовой оценки. Установлено, что к обстрелам Мариуполя в период с 24 февраля по 17 апреля этого года причастны военнослужащие 36 бригады морской пехоты ВСУ. Их действия привели к гибели людей и многочисленным разрушениям. Кроме того, военнослужащие националистического батальона "Азов" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) в марте текущего года уничтожили из танка домовладение в Мариуполе.
Жители готовят еду в полевой кухне во дворе разрушенного дома в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 17:33Специальная военная операция на Украине
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В миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМариупольСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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