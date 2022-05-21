https://ria.ru/20220521/obstrel-1789881728.html

СК установил двоих офицеров ВСУ, отдававших приказы об обстрелах Донбасса

СК установил двоих офицеров ВСУ, отдававших приказы об обстрелах Донбасса - РИА Новости, 21.05.2022

СК установил двоих офицеров ВСУ, отдававших приказы об обстрелах Донбасса

Следственный комитет РФ установил еще двоих украинских военных, отдававших незаконные приказы о применении артиллерии по гражданским объектам Донбасса - в ходе... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T09:58

2022-05-21T09:58

2022-05-21T09:58

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ установил еще двоих украинских военных, отдававших незаконные приказы о применении артиллерии по гражданским объектам Донбасса - в ходе обстрелов два человека погибли, еще четверо получили ранения, сообщается в Telegram-канале ведомства."В рамках расследования уголовных дел о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов (ст.356 УК РФ) установлены еще двое украинских военнослужащих, в разные периоды времени отдававших незаконные приказы о применении артиллерии по гражданским объектам", - говорится в сообщении.Уточняется, что 18-19 мая заместитель командира 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Александр Зуев и другие украинские военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о массированных артиллерийских и минометных обстрелах Донецка, Горловки, Ясиноватой и других населенных пунктов ДНР и ЛНР."В результате этих преступлений два человека погибли, еще четверо получили ранения. Повреждены 26 жилых домов и три объекта инфраструктуры", - добавляется в сообщении.Также в ходе расследования следователи СК РФ установили, что в период с 24 февраля по 3 марта командир второго механизированного батальона 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Деркач руководил минометными обстрелами домов и мест общего пользования в Первомайске и населенном пункте Молодежное, что привело к масштабным разрушениям. Он и его соучастники преследовали цель устрашения населения и дестабилизации деятельности органов власти ЛНР.Отмечается, что следствию стало известно и о других преступных фактах, которые еще не получили уголовно-правовой оценки. Установлено, что к обстрелам Мариуполя в период с 24 февраля по 17 апреля этого года причастны военнослужащие 36 бригады морской пехоты ВСУ. Их действия привели к гибели людей и многочисленным разрушениям. Кроме того, военнослужащие националистического батальона "Азов" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) в марте текущего года уничтожили из танка домовладение в Мариуполе.

https://ria.ru/20220520/prestupleniya-1789645871.html

https://ria.ru/20220520/mariupol-1789792671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф)