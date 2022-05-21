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Украинские войска выпустили пять ракет по Ясиноватой - РИА Новости, 21.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220521/obstrel-1789873413.html
Украинские войска выпустили пять ракет по Ясиноватой
Украинские войска выпустили пять ракет по Ясиноватой - РИА Новости, 21.05.2022
Украинские войска выпустили пять ракет по Ясиноватой
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив 5 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T07:56
2022-05-21T07:59
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
ясиноватая
владимир путин
украина
россия
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ДОНЕЦК, 21 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив 5 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ясиноватая, владимир путин, украина, россия
07:56 21.05.2022 (обновлено: 07:59 21.05.2022)
 
Украинские войска выпустили пять ракет по Ясиноватой

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили пять ракет из "Града" по Ясиноватой

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов после обстрела
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов после обстрела - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов после обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив 5 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 07.25 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащие НМ ДНР - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
Вчера, 00:21Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЯсиноватаяВладимир ПутинУкраинаРоссия
 
 
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