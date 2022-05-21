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Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР - РИА Новости, 21.05.2022
Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР
Украинские войска в пятницу в 22.00 обстреляли населенный пункт Озеряновка, выпустив 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T00:21
2022-05-21T00:21
2022-05-21T00:21
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 21 мая — РИА Новости. Украинские войска в пятницу в 22.00 обстреляли населенный пункт Озеряновка, выпустив 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, донецкая народная республика
Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли населенный пункт Озеряновка