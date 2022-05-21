https://ria.ru/20220521/obschestvo-1789895322.html

Правительство утвердило положение о комиссии по садоводству

Правительство утвердило положение о комиссии по садоводству - РИА Новости, 21.05.2022

Правительство утвердило положение о комиссии по садоводству

Правительство РФ утвердило положение о комиссии по вопросам развития садоводства и огородничества, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T12:29

2022-05-21T12:29

2022-05-21T12:29

общество

михаил мишустин

виктория абрамченко

правительство рф

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Правительство РФ утвердило положение о комиссии по вопросам развития садоводства и огородничества, сообщается на сайте кабмина."Вопросами развития садоводства и огородничества будет заниматься специальная правительственная комиссия. Постановление о её создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Главная задача новой комиссии – разработка скоординированных решений в области земельно-имущественных отношений и жилищных прав граждан, которые появились в связи с возможностью строительства на садовых участках индивидуальных жилых домов. Кроме того, комиссия займётся совершенствованием налогообложения, вопросами развития инфраструктуры – газоснабжением и дорогами, а также экологическими проблемами", - говорится в сообщении.Подчёркивается, что заседания комиссии будут проводиться не реже одного раза в полгода. В них будут участвовать представители федеральных и региональных властей и общественных объединений садоводов."Комиссию возглавит вице-премьер Виктория Абрамченко. Состав комиссии будет утверждён отдельным распоряжением правительства", - добавляется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220517/uchastki-1789010963.html

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общество, михаил мишустин, виктория абрамченко, правительство рф