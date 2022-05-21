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Правительство утвердило положение о комиссии по садоводству - РИА Новости, 21.05.2022
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Правительство утвердило положение о комиссии по садоводству
Правительство утвердило положение о комиссии по садоводству - РИА Новости, 21.05.2022
Правительство утвердило положение о комиссии по садоводству
Правительство РФ утвердило положение о комиссии по вопросам развития садоводства и огородничества, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T12:29
2022-05-21T12:29
общество
михаил мишустин
виктория абрамченко
правительство рф
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Правительство РФ утвердило положение о комиссии по вопросам развития садоводства и огородничества, сообщается на сайте кабмина."Вопросами развития садоводства и огородничества будет заниматься специальная правительственная комиссия. Постановление о её создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Главная задача новой комиссии – разработка скоординированных решений в области земельно-имущественных отношений и жилищных прав граждан, которые появились в связи с возможностью строительства на садовых участках индивидуальных жилых домов. Кроме того, комиссия займётся совершенствованием налогообложения, вопросами развития инфраструктуры – газоснабжением и дорогами, а также экологическими проблемами", - говорится в сообщении.Подчёркивается, что заседания комиссии будут проводиться не реже одного раза в полгода. В них будут участвовать представители федеральных и региональных властей и общественных объединений садоводов."Комиссию возглавит вице-премьер Виктория Абрамченко. Состав комиссии будет утверждён отдельным распоряжением правительства", - добавляется в сообщении.
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общество, михаил мишустин, виктория абрамченко, правительство рф
12:29 21.05.2022
 
Правительство утвердило положение о комиссии по садоводству

Правительство утвердило положение о комиссии по развитию садоводства и огородничества

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дом правительства РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Правительство РФ утвердило положение о комиссии по вопросам развития садоводства и огородничества, сообщается на сайте кабмина.
"Вопросами развития садоводства и огородничества будет заниматься специальная правительственная комиссия. Постановление о её создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Главная задача новой комиссии – разработка скоординированных решений в области земельно-имущественных отношений и жилищных прав граждан, которые появились в связи с возможностью строительства на садовых участках индивидуальных жилых домов. Кроме того, комиссия займётся совершенствованием налогообложения, вопросами развития инфраструктуры – газоснабжением и дорогами, а также экологическими проблемами", - говорится в сообщении.
Подчёркивается, что заседания комиссии будут проводиться не реже одного раза в полгода. В них будут участвовать представители федеральных и региональных властей и общественных объединений садоводов.
"Комиссию возглавит вице-премьер Виктория Абрамченко. Состав комиссии будет утверждён отдельным распоряжением правительства", - добавляется в сообщении.
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ОбществоМихаил МишустинВиктория АбрамченкоПравительство РФ
 
 
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