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Россиянам напомнили о "полицейской" схеме мошенников - РИА Новости, 21.05.2022
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Россиянам напомнили о "полицейской" схеме мошенников
Россиянам напомнили о "полицейской" схеме мошенников - РИА Новости, 21.05.2022
Россиянам напомнили о "полицейской" схеме мошенников
Если вам поступил звонок "от оперативного сотрудника полиции или следователя" с просьбой совершить какие-либо действия, то это в подавляющем большинстве случаев РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T01:15
2022-05-21T01:15
общество
россия
иван соловьев (юрист)
мошенничество
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Если вам поступил звонок "от оперативного сотрудника полиции или следователя" с просьбой совершить какие-либо действия, то это в подавляющем большинстве случаев мошенники, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев."Столкнувшись с такой схемой обмана необходимо сразу же прекратить разговор и сообщить о таком факте в орган внутренних дел по месту жительства гражданина", — предупредил эксперт.Он напомнил, что сотрудники ОВД совершают телефонные звонки гражданам в редких случаях, а для получения от гражданина каких-либо данных или приглашения в полицию используются письменные запросы.Также информацию от звонящего стоит проверить через официальные источники — по телефону 02, 102 или 112. В любом случае, личные финансовые данные нельзя никому сообщать, а также необходимо помнить, что сотрудники полиции не будут запрашивать такую информацию ни при каких обстоятельствах, заключил Соловьев.
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общество, россия, иван соловьев (юрист), мошенничество
01:15 21.05.2022
 
Россиянам напомнили о "полицейской" схеме мошенников

Юрист Соловьев: звонки от лиц, представляющихся следователями, совершаются с целью обмана

© Fotolia / lavioМужчина разговаривает по телефону
Мужчина разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© Fotolia / lavio
Мужчина разговаривает по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Если вам поступил звонок "от оперативного сотрудника полиции или следователя" с просьбой совершить какие-либо действия, то это в подавляющем большинстве случаев мошенники, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
"Столкнувшись с такой схемой обмана необходимо сразу же прекратить разговор и сообщить о таком факте в орган внутренних дел по месту жительства гражданина", — предупредил эксперт.
Он напомнил, что сотрудники ОВД совершают телефонные звонки гражданам в редких случаях, а для получения от гражданина каких-либо данных или приглашения в полицию используются письменные запросы.
Также информацию от звонящего стоит проверить через официальные источники — по телефону 02, 102 или 112. В любом случае, личные финансовые данные нельзя никому сообщать, а также необходимо помнить, что сотрудники полиции не будут запрашивать такую информацию ни при каких обстоятельствах, заключил Соловьев.
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