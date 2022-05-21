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Россиянам напомнили о "полицейской" схеме мошенников
Россиянам напомнили о "полицейской" схеме мошенников - РИА Новости, 21.05.2022
Россиянам напомнили о "полицейской" схеме мошенников
Если вам поступил звонок "от оперативного сотрудника полиции или следователя" с просьбой совершить какие-либо действия, то это в подавляющем большинстве случаев РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T01:15
2022-05-21T01:15
2022-05-21T01:15
общество
россия
иван соловьев (юрист)
мошенничество
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Если вам поступил звонок "от оперативного сотрудника полиции или следователя" с просьбой совершить какие-либо действия, то это в подавляющем большинстве случаев мошенники, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев."Столкнувшись с такой схемой обмана необходимо сразу же прекратить разговор и сообщить о таком факте в орган внутренних дел по месту жительства гражданина", — предупредил эксперт.Он напомнил, что сотрудники ОВД совершают телефонные звонки гражданам в редких случаях, а для получения от гражданина каких-либо данных или приглашения в полицию используются письменные запросы.Также информацию от звонящего стоит проверить через официальные источники — по телефону 02, 102 или 112. В любом случае, личные финансовые данные нельзя никому сообщать, а также необходимо помнить, что сотрудники полиции не будут запрашивать такую информацию ни при каких обстоятельствах, заключил Соловьев.
https://ria.ru/20220517/moshennichestvo-1789020296.html
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общество, россия, иван соловьев (юрист), мошенничество
Россиянам напомнили о "полицейской" схеме мошенников
Юрист Соловьев: звонки от лиц, представляющихся следователями, совершаются с целью обмана