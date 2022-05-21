https://ria.ru/20220521/neyroset-1789873044.html

Российские разработчики научили нейросеть оптимизировать ж/д движение

Российские разработчики научили нейросеть оптимизировать ж/д движение - РИА Новости, 21.05.2022

Российские разработчики научили нейросеть оптимизировать ж/д движение

Российские специалисты создали на основе нейрости интеллектуальную систему управления движением поездов (ИСУДП "Прогноз"), которая поможет в формировании более... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T07:51

2022-05-21T07:51

2022-05-21T07:51

наука

технологии

москва

железная дорога

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московский физико-технический институт

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российские специалисты создали на основе нейрости интеллектуальную систему управления движением поездов (ИСУДП "Прогноз"), которая поможет в формировании более точных расписаний без участия человека за несколько секунд, рассказали РИА Новости в Центре компетенций НТИ "Искусственный интеллект" на базе МФТИ, выступившем разработчиком платформы.В основе системы прогнозирования, моделирования и оптимизации движения железнодорожного транспорта — нейросеть, учитывающая около 30 дополнительных параметров (наличие других составов на пути или изменение скорости поезда из-за изменения ландшафта). "Это позволит создавать более точные расписания без участия человека максимум за 5 секунд. Разработка будет полезна железнодорожным и логистическим компаниям, она рассчитана в первую очередь на диспетчеров", — рассказали в центре.Заказчиком системы был "Дивизион ЖАТ Группы компаний 1520" — основной производитель и поставщик микропроцессорных систем управления на железнодорожном транспорте в России и ближнем зарубежье.Встроенные в систему модули искусственного интеллекта позволяют за секунды оптимально перестроить график движения поездов, предложив на выбор диспетчера несколько вариантов, оптимизированных с различными приоритетами. Диспетчеру остается только выбрать наиболее подходящий вариант и подтвердить изменения.Уточняется, что эти же модули умеют рассчитывать прогнозную ситуацию, показывать диспетчеру, как при текущей поездной ситуации будет происходить развитие событий, и как при показанном прогнозе исправить ситуацию."На данный момент в системе используются три независимых модуля искусственного интеллекта, каждый из которых имеет свои методы обработки данных. По итогам опытной эксплуатации будет выбран лучший метод, или на базе всех трех будет создан модуль синергетической обработки. Площадку для опытной эксплуатации созданного продукта предоставили "Казахстанские железные дороги", — добавили в центре.

https://ria.ru/20220131/samarskiy_universitet-1769938196.html

https://ria.ru/20211207/neyroset-1762566741.html

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технологии, москва, железная дорога, россия, московский физико-технический институт