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Слуцкий: Россия отразит атаку НАТО, хотя такое противостояние маловероятно - РИА Новости, 21.05.2022
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Слуцкий: Россия отразит атаку НАТО, хотя такое противостояние маловероятно
Слуцкий: Россия отразит атаку НАТО, хотя такое противостояние маловероятно - РИА Новости, 21.05.2022
Слуцкий: Россия отразит атаку НАТО, хотя такое противостояние маловероятно
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе федерального собрания Российской Федерации, председатель Комитета по международным делам Леонид Слуцкий... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T18:58
2022-05-21T18:58
владимир путин
россия
украина
донбасс
нато
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе федерального собрания Российской Федерации, председатель Комитета по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Россия сможет отразить прямую атаку НАТО, хоть и назвал такой сценарий "фантастическим"."Не надо на эту тему фантазировать. Мы сумеем отразить любой напор любых враждебных нам сил... Я не думаю, что подобное военное противостояние может быть. Но если такое фантастическое, некоторым образом, с моей точки зрения допущение представить - Россия сумеет дать достойный отпор кому угодно... По нашему военному потенциалу, по нашему человеческому потенциалу, мы самая боеготовная держава на планете", - сказал Слуцкий, отвечая на вопрос журналиста о реакции России в случае, если НАТО введет силы на западную часть Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html
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владимир путин, россия, украина, донбасс, нато
18:58 21.05.2022
 
Слуцкий: Россия отразит атаку НАТО, хотя такое противостояние маловероятно

Леонид Слуцкий: Россия отразит атаку НАТО, хотя такое противостояние маловероятно

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе федерального собрания Российской Федерации, председатель Комитета по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Россия сможет отразить прямую атаку НАТО, хоть и назвал такой сценарий "фантастическим".
"Не надо на эту тему фантазировать. Мы сумеем отразить любой напор любых враждебных нам сил... Я не думаю, что подобное военное противостояние может быть. Но если такое фантастическое, некоторым образом, с моей точки зрения допущение представить - Россия сумеет дать достойный отпор кому угодно... По нашему военному потенциалу, по нашему человеческому потенциалу, мы самая боеготовная держава на планете", - сказал Слуцкий, отвечая на вопрос журналиста о реакции России в случае, если НАТО введет силы на западную часть Украины.
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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