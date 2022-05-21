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Силы ЛНР продолжают наступление в районе Попасной в Донбассе - РИА Новости, 21.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220521/nastuplenie-1789954092.html
Силы ЛНР продолжают наступление в районе Попасной в Донбассе
Силы ЛНР продолжают наступление в районе Попасной в Донбассе - РИА Новости, 21.05.2022
Силы ЛНР продолжают наступление в районе Попасной в Донбассе
Силы ЛНР продолжают наступление в нескольких направлениях от Попасной в Донбассе, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T21:03
2022-05-21T21:13
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
попасная
донбасс
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
украина
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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 21 мая — РИА Новости. Силы ЛНР продолжают наступление в нескольких направлениях от Попасной в Донбассе, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Ранее в ведомстве сообщили, что город полностью контролируют войска ЛНР и Российской Федерации. Также им удалось выбить ВСУ из крупного укрепрайона возле города."Подразделения Народной милиции отбили противника на разных участках на расстояние более пяти километров и продолжают наступление по ряду направлений", — сообщил Филипоненко.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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луганская народная республика
попасная
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Ольга Филиппова
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в мире, луганская народная республика, попасная, донбасс, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, украина
21:03 21.05.2022 (обновлено: 21:13 21.05.2022)
 
Силы ЛНР продолжают наступление в районе Попасной в Донбассе

Народная милиция ЛНР сообщила о наступлении сил республики в районе Попасной в Донбассе

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащий Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 21 мая — РИА Новости. Силы ЛНР продолжают наступление в нескольких направлениях от Попасной в Донбассе, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее в ведомстве сообщили, что город полностью контролируют войска ЛНР и Российской Федерации. Также им удалось выбить ВСУ из крупного укрепрайона возле города.
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"Подразделения Народной милиции отбили противника на разных участках на расстояние более пяти километров и продолжают наступление по ряду направлений", — сообщил Филипоненко.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаПопаснаяДонбассСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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