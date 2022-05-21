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Силы ЛНР продолжают наступление в районе Попасной в Донбассе

Силы ЛНР продолжают наступление в районе Попасной в Донбассе - РИА Новости, 21.05.2022

Силы ЛНР продолжают наступление в районе Попасной в Донбассе

Силы ЛНР продолжают наступление в нескольких направлениях от Попасной в Донбассе, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T21:03

2022-05-21T21:03

2022-05-21T21:13

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

попасная

донбасс

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украина

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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 21 мая — РИА Новости. Силы ЛНР продолжают наступление в нескольких направлениях от Попасной в Донбассе, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Ранее в ведомстве сообщили, что город полностью контролируют войска ЛНР и Российской Федерации. Также им удалось выбить ВСУ из крупного укрепрайона возле города."Подразделения Народной милиции отбили противника на разных участках на расстояние более пяти километров и продолжают наступление по ряду направлений", — сообщил Филипоненко.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220514/evropa-1788421238.html

луганская народная республика

попасная

донбасс

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, луганская народная республика, попасная, донбасс, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, украина