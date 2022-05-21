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Силы ЛНР продолжают наступление в районе Попасной в Донбассе
Силы ЛНР продолжают наступление в районе Попасной в Донбассе - РИА Новости, 21.05.2022
Силы ЛНР продолжают наступление в районе Попасной в Донбассе
Силы ЛНР продолжают наступление в нескольких направлениях от Попасной в Донбассе, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T21:03
2022-05-21T21:03
2022-05-21T21:13
специальная военная операция на украине
в мире
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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 21 мая — РИА Новости. Силы ЛНР продолжают наступление в нескольких направлениях от Попасной в Донбассе, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Ранее в ведомстве сообщили, что город полностью контролируют войска ЛНР и Российской Федерации. Также им удалось выбить ВСУ из крупного укрепрайона возле города."Подразделения Народной милиции отбили противника на разных участках на расстояние более пяти километров и продолжают наступление по ряду направлений", — сообщил Филипоненко.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220514/evropa-1788421238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, попасная, донбасс, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, украина
21:03 21.05.2022 (обновлено: 21:13 21.05.2022)
Силы ЛНР продолжают наступление в районе Попасной в Донбассе
Народная милиция ЛНР сообщила о наступлении сил республики в районе Попасной в Донбассе