Наемники на Украине сталкиваются с дефицитом оружия, сообщили СМИ
"Irish Times": на Украине военнослужащие и наемники сталкиваются с дефицитом оружия
Элементы военной формы ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Британский наемник Мэттью Робинсон заявил, что иностранцы на Украине сталкиваются с недостатком оружия, бронежилетов, боеприпасов и первой помощи.
"Многие люди с Запада приехали с завышенными ожиданиями, что они будут полностью экипированы, как только прибудут сюда. Но ни бронежилетов, ни оружия не было, а людей все равно отправляли на фронт", - отметил Робинсон в интервью изданию Irish Times.
Согласно газете, многим военнослужащим и "добровольцам" до сих пор приходится самим покупать большую часть своего снаряжения.
"Мы испытываем трудности с базовыми вещами, такими как бронежилеты, шлемы, оружие, боеприпасы, первая помощь. С точки зрения логистики это огромная проблема", - добавил наемник.
Бывший солдат британской армии и подрядчик для ВС США, Робинсон теперь помогает проводить отбор наемников для Грузинского легиона.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.