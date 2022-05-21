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Наемники на Украине сталкиваются с дефицитом оружия, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220521/naemniki-1789917253.html
Наемники на Украине сталкиваются с дефицитом оружия, сообщили СМИ
Наемники на Украине сталкиваются с дефицитом оружия, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.05.2022
Наемники на Украине сталкиваются с дефицитом оружия, сообщили СМИ
Британский наемник Мэттью Робинсон заявил, что иностранцы на Украине сталкиваются с недостатком оружия, бронежилетов, боеприпасов и первой помощи. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T16:24
2022-05-21T16:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
великобритания
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Британский наемник Мэттью Робинсон заявил, что иностранцы на Украине сталкиваются с недостатком оружия, бронежилетов, боеприпасов и первой помощи."Многие люди с Запада приехали с завышенными ожиданиями, что они будут полностью экипированы, как только прибудут сюда. Но ни бронежилетов, ни оружия не было, а людей все равно отправляли на фронт", - отметил Робинсон в интервью изданию Irish Times.Согласно газете, многим военнослужащим и "добровольцам" до сих пор приходится самим покупать большую часть своего снаряжения.&nbsp;&nbsp;"Мы испытываем трудности с базовыми вещами, такими как бронежилеты, шлемы, оружие, боеприпасы, первая помощь. С точки зрения логистики это огромная проблема", - добавил наемник.Бывший солдат британской армии и подрядчик для ВС США, Робинсон теперь помогает проводить отбор наемников для Грузинского легиона.&nbsp;&nbsp;Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, великобритания, донбасс, владимир путин
16:24 21.05.2022
 
Наемники на Украине сталкиваются с дефицитом оружия, сообщили СМИ

"Irish Times": на Украине военнослужащие и наемники сталкиваются с дефицитом оружия

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЭлементы военной формы ВСУ
Элементы военной формы ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Элементы военной формы ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Британский наемник Мэттью Робинсон заявил, что иностранцы на Украине сталкиваются с недостатком оружия, бронежилетов, боеприпасов и первой помощи.
"Многие люди с Запада приехали с завышенными ожиданиями, что они будут полностью экипированы, как только прибудут сюда. Но ни бронежилетов, ни оружия не было, а людей все равно отправляли на фронт", - отметил Робинсон в интервью изданию Irish Times.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 20:03
СК изучит показания британского наемника по делу о провокации в Буче
Согласно газете, многим военнослужащим и "добровольцам" до сих пор приходится самим покупать большую часть своего снаряжения. 
 "Мы испытываем трудности с базовыми вещами, такими как бронежилеты, шлемы, оружие, боеприпасы, первая помощь. С точки зрения логистики это огромная проблема", - добавил наемник.
Бывший солдат британской армии и подрядчик для ВС США, Робинсон теперь помогает проводить отбор наемников для Грузинского легиона.
  Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинские военные в городе Буче - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 13:08
RT: пленный британский наемник рассказал об отправке в Бучу
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАВеликобританияДонбассВладимир Путин
 
 
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