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Инициативы по ограничению продаж алкоголя нужно развивать, заявил Мурашко - РИА Новости, 21.05.2022
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Инициативы по ограничению продаж алкоголя нужно развивать, заявил Мурашко
Инициативы по ограничению продаж алкоголя нужно развивать, заявил Мурашко - РИА Новости, 21.05.2022
Инициативы по ограничению продаж алкоголя нужно развивать, заявил Мурашко
Инициативы по ограничению продаж алкоголя нужно поддерживать и развивать, алкоголь в медицинской части является фактически токсическим ядом, заявил министр... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T18:27
2022-05-21T18:27
общество
забайкальский край
здоровье - общество
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КУРСК, 21 мая - РИА Новости. Инициативы по ограничению продаж алкоголя нужно поддерживать и развивать, алкоголь в медицинской части является фактически токсическим ядом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Мы считаем, что эти инициативы нужно поддерживать и всячески их развивать", - сказал Мурашко журналистам, комментируя предложения ряда регионов о введении ограничений на продажу спиртного.Он отметил, что позитивный опыт в этом направлении есть уже у Забайкальского края и Якутии.Алкоголь не только наносит ущерб социальной жизни и семье, но и фактически является токсическим ядом в медицинской части, подчеркнул министр. Так, например, он является токсичным для пациентов с нарушением ритма сердца, для них даже малая доза спиртного может привести к нарушению ритма и летальному исходу, пояснил Мурашко.
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общество, забайкальский край, здоровье - общество
18:27 21.05.2022
 
Инициативы по ограничению продаж алкоголя нужно развивать, заявил Мурашко

Мурашко: инициативы по ограничению продаж алкоголя нужно поддерживать

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко . Архивное фото
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КУРСК, 21 мая - РИА Новости. Инициативы по ограничению продаж алкоголя нужно поддерживать и развивать, алкоголь в медицинской части является фактически токсическим ядом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы считаем, что эти инициативы нужно поддерживать и всячески их развивать", - сказал Мурашко журналистам, комментируя предложения ряда регионов о введении ограничений на продажу спиртного.
Он отметил, что позитивный опыт в этом направлении есть уже у Забайкальского края и Якутии.
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Алкоголь не только наносит ущерб социальной жизни и семье, но и фактически является токсическим ядом в медицинской части, подчеркнул министр. Так, например, он является токсичным для пациентов с нарушением ритма сердца, для них даже малая доза спиртного может привести к нарушению ритма и летальному исходу, пояснил Мурашко.
 
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