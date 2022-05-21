21:47 21.05.2022 (обновлено: 21:48 21.05.2022)
ЛНР: Киев мог дать задание взорвать мост между Северодонецком и Лисичанском
В ЛНР предположили, что мост между Северодонецком и Лисичанском взорвали по указанию Киева
© AP Photo / Felipe DanaВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Felipe Dana
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Мост между городами Северодонецк и Лисичанск, остающимися под контролем украинских властей, мог быть взорван по их указанию, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Вечером в субботу жители Северодонецка и Лисичанска стали публиковать в соцсетях фотографии взорванного моста между двумя городами. Оба города остаются под контролем киевских силовиков, при этом за Северодонецк уже начались бои. Ранее киевские силовики неоднократно взрывали или пытались взорвать мосты в Луганской и Харьковской областях, чтобы затруднить продвижение Народной милиции ЛНР и ВС РФ.
"На сегодняшний момент нет подтверждения причин разрушения данного моста. Но могу сказать, что конструкция моста позволяет его разрушить либо точечным ударом, либо правильной закладкой фугаса. Исходя из того, что (глава подконтрольной Киеву Луганской областной военной администрации Сергей) Гайдай ранее уже признался, что они взрывают мосты, а именно он признался, что они разрушили мост между Рубежным и Северодонецком, могу предположить, что по его указанию был взорван данный мост", - заявил Марочко РИА Новости.
Он напомнил также, что накануне Народная милиция ЛНР сообщала, что мост между Северодонецком и Лисичанском заминирован украинскими силовиками, "чтобы не дать выйти с территории Северодонецка украинским мобилизационным войскам". Соответствующий пост накануне, 20 мая, Марочко разместил в своём Telegram-канале.
"Это может быть звеньями одной цепи", - предположил он.