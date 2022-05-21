https://ria.ru/20220521/most-1789960046.html

ЛНР: Киев мог дать задание взорвать мост между Северодонецком и Лисичанском

ЛНР: Киев мог дать задание взорвать мост между Северодонецком и Лисичанском - РИА Новости, 21.05.2022

ЛНР: Киев мог дать задание взорвать мост между Северодонецком и Лисичанском

Мост между городами Северодонецк и Лисичанск, остающимися под контролем украинских властей, мог быть взорван по их указанию, заявил подполковник Народной... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T21:47

2022-05-21T21:47

2022-05-21T21:48

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Мост между городами Северодонецк и Лисичанск, остающимися под контролем украинских властей, мог быть взорван по их указанию, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Вечером в субботу жители Северодонецка и Лисичанска стали публиковать в соцсетях фотографии взорванного моста между двумя городами. Оба города остаются под контролем киевских силовиков, при этом за Северодонецк уже начались бои. Ранее киевские силовики неоднократно взрывали или пытались взорвать мосты в Луганской и Харьковской областях, чтобы затруднить продвижение Народной милиции ЛНР и ВС РФ.Он напомнил также, что накануне Народная милиция ЛНР сообщала, что мост между Северодонецком и Лисичанском заминирован украинскими силовиками, "чтобы не дать выйти с территории Северодонецка украинским мобилизационным войскам". Соответствующий пост накануне, 20 мая, Марочко разместил в своём Telegram-канале."Это может быть звеньями одной цепи", - предположил он.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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Ольга Филиппова

в мире, лисичанск, северодонецк, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, украина