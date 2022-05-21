https://ria.ru/20220521/moskva-1789905545.html
Москва закрывает въезд в Россию для 963 американцев
Москва закрывает въезд в Россию для 963 американцев - РИА Новости, 21.05.2022
Москва закрывает въезд в Россию для 963 американцев
Москва в качестве ответной меры запретила въезд в Россию для 963 граждан США, включая президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис, сообщили в МИД. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T14:38
2022-05-21T14:38
2022-05-21T19:56
сша
россия
санкции
джо байден
энтони блинкен
ллойд остин
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Москва в качестве ответной меры запретила въезд в Россию для 963 граждан США, включая президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис, сообщили в МИД.Полный список американских граждан, которые теперь не смогут попасть в Россию, опубликовали на сайте ведомства."В контексте ответных мер на постоянно вводимые США антироссийские санкции и в связи с поступающими запросами о персональном составе нашего национального стоп-листа МИД России публикует перечень американских граждан, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе", — отметили в министерстве.На сайте приводится список из почти тысячи человек, среди которых политики, чиновники, а также некоторые высшие должностные лица США, которые находятся в российском стоп-листе еще с 15 марта: президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.В ведомстве подчеркнули, что "враждебные действия", предпринимаемые Вашингтоном, бумерангом бьют по самим США."Российские контрсанкции носят вынужденный характер и нацелены на то, чтобы заставить правящий американский режим, пытающийся навязать остальному миру неоколониальный "миропорядок, основанный на правилах", изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии", — заявили в МИД.Там также отметили, что Москва не ищет конфронтации и открыта для честного взаимоуважительного диалога. При этом в России отделяют американский народ, к которому относятся с уважением, от властей США, разжигающих русофобию.После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: за три неполных месяца набралось уже несколько сотен человек. Помимо этого, против многих российских чиновников и политиков вводились персональные санкции, запрещающие въезд в США и другие западные страны.Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия, сотрудники многих зарубежных посольств уже покинули страну.При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.
https://ria.ru/20220521/emigratsiya-1789839555.html
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сша, россия, санкции, джо байден, энтони блинкен, ллойд остин, вашингтон (штат)
14:38 21.05.2022 (обновлено: 19:56 21.05.2022)
Москва закрывает въезд в Россию для 963 американцев
МИД опубликовал список из 963 американских граждан, которым запрещен въезд в Россию
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости.
Москва в качестве ответной меры запретила въезд в Россию для 963 граждан США, включая президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис, сообщили
в МИД.
Полный список американских граждан, которые теперь не смогут попасть в Россию, опубликовали на сайте ведомства.
"В контексте ответных мер на постоянно вводимые США
антироссийские санкции и в связи с поступающими запросами о персональном составе нашего национального стоп-листа МИД России
публикует перечень американских граждан, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе", — отметили в министерстве.
На сайте приводится список из почти тысячи человек, среди которых политики, чиновники, а также некоторые высшие должностные лица США, которые находятся в российском стоп-листе еще с 15 марта: президент США Джо Байден
, госсекретарь Энтони Блинкен
, министр обороны Ллойд Остин
и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли
.
В ведомстве подчеркнули, что "враждебные действия", предпринимаемые Вашингтоном
, бумерангом бьют по самим США.
"Российские контрсанкции носят вынужденный характер и нацелены на то, чтобы заставить правящий американский режим, пытающийся навязать остальному миру неоколониальный "миропорядок, основанный на правилах", изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии", — заявили в МИД.
Там также отметили, что Москва не ищет конфронтации и открыта для честного взаимоуважительного диалога. При этом в России отделяют американский народ, к которому относятся с уважением, от властей США, разжигающих русофобию.
После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: за три неполных месяца набралось уже несколько сотен человек. Помимо этого, против многих российских чиновников и политиков вводились персональные санкции, запрещающие въезд в США и другие западные страны.
Москва
каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия, сотрудники многих зарубежных посольств уже покинули страну.
При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова
, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.