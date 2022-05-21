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В Москве стартовал весенний велофестиваль - РИА Новости, 21.05.2022
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В Москве стартовал весенний велофестиваль
В Москве стартовал весенний велофестиваль - РИА Новости, 21.05.2022
В Москве стартовал весенний велофестиваль
Весенний велофестиваль стартовал в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T13:41
2022-05-21T13:43
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Весенний велофестиваль стартовал в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Сегодня наш очередной велофестиваль, цель которого - напомнить участникам дорожного движения о том, что велосипедистов в Москве становится всё больше и больше. Два года у нас мероприятий в городе не было, все заждались, и теперь мероприятие состоялось", - заявил Ликсутов.Заммэра напомнил, что на мероприятии ожидается 30 тысяч участников, а также сообщил, что ежегодно количество велосипедистов в Москве увеличивается на 15-20%.Московский весенний велофестиваль - самый масштабный праздник в столице в поддержку развития велосипедной культуры.С 12.00 до 16.00 в фестивальном городке для всех желающих будут организованы интерактивные зоны и фудкорт. В рамках фестиваля состоится праздник уличных культур. Развлекать гостей будут участники проекта "Музыка в метро", а "На районе" проведут турниры по воркауту и граффити. Также пройдет выставка ретровелосипедов из коллекции Музея транспорта, выступление ансамблей, танцевальное шоу и шоу "Трюки на велосипедах" и мастер-классы по изготовлению игрушек и воздушных шаров.
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общество, городское хозяйство москвы, москва
13:41 21.05.2022 (обновлено: 13:43 21.05.2022)
 
В Москве стартовал весенний велофестиваль

Заммэра Москвы Ликсутов: весенний велофестиваль стартовал в столице

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастники Московского весеннего велофестиваля перед началом заезда.
Участники Московского весеннего велофестиваля перед началом заезда. - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Участники Московского весеннего велофестиваля перед началом заезда.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Весенний велофестиваль стартовал в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Сегодня наш очередной велофестиваль, цель которого - напомнить участникам дорожного движения о том, что велосипедистов в Москве становится всё больше и больше. Два года у нас мероприятий в городе не было, все заждались, и теперь мероприятие состоялось", - заявил Ликсутов.
Заммэра напомнил, что на мероприятии ожидается 30 тысяч участников, а также сообщил, что ежегодно количество велосипедистов в Москве увеличивается на 15-20%.
Московский весенний велофестиваль - самый масштабный праздник в столице в поддержку развития велосипедной культуры.
С 12.00 до 16.00 в фестивальном городке для всех желающих будут организованы интерактивные зоны и фудкорт. В рамках фестиваля состоится праздник уличных культур. Развлекать гостей будут участники проекта "Музыка в метро", а "На районе" проведут турниры по воркауту и граффити. Также пройдет выставка ретровелосипедов из коллекции Музея транспорта, выступление ансамблей, танцевальное шоу и шоу "Трюки на велосипедах" и мастер-классы по изготовлению игрушек и воздушных шаров.
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