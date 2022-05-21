https://ria.ru/20220521/moskva-1789901068.html

В Москве стартовал весенний велофестиваль

В Москве стартовал весенний велофестиваль - РИА Новости, 21.05.2022

В Москве стартовал весенний велофестиваль

Весенний велофестиваль стартовал в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T13:41

2022-05-21T13:41

2022-05-21T13:43

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Весенний велофестиваль стартовал в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Сегодня наш очередной велофестиваль, цель которого - напомнить участникам дорожного движения о том, что велосипедистов в Москве становится всё больше и больше. Два года у нас мероприятий в городе не было, все заждались, и теперь мероприятие состоялось", - заявил Ликсутов.Заммэра напомнил, что на мероприятии ожидается 30 тысяч участников, а также сообщил, что ежегодно количество велосипедистов в Москве увеличивается на 15-20%.Московский весенний велофестиваль - самый масштабный праздник в столице в поддержку развития велосипедной культуры.С 12.00 до 16.00 в фестивальном городке для всех желающих будут организованы интерактивные зоны и фудкорт. В рамках фестиваля состоится праздник уличных культур. Развлекать гостей будут участники проекта "Музыка в метро", а "На районе" проведут турниры по воркауту и граффити. Также пройдет выставка ретровелосипедов из коллекции Музея транспорта, выступление ансамблей, танцевальное шоу и шоу "Трюки на велосипедах" и мастер-классы по изготовлению игрушек и воздушных шаров.

https://realty.ria.ru/20220506/velosipedisty-1786997456.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва