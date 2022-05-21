https://ria.ru/20220521/moldaviya-1789921279.html

Молдавия рассчитывает на помощь США в восстановлении экономики

Молдавия рассчитывает на помощь США в восстановлении экономики - РИА Новости, 21.05.2022

Молдавия рассчитывает на помощь США в восстановлении экономики

Президент Молдавии Майя Санду обсудила с делегацией конгресса США помощь Вашингтона в восстановлении молдавской экономики и обеспечении энергетической... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T17:02

2022-05-21T17:02

2022-05-21T17:02

в мире

майя санду

молдавия

сша

кишинев

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КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду обсудила с делегацией конгресса США помощь Вашингтона в восстановлении молдавской экономики и обеспечении энергетической безопасности, сообщила пресс-служба администрации главы республики.Делегация конгресса США находится в Кишиневе с рабочим визитом."Сегодня президент Молдавии Майя Санду встретилась с делегацией конгресса США, которая находилась с рабочим визитом в Кишиневе. Члены конгресса США заверили, что Штаты будут вместе с Молдавией в смягчении последствий войны, восстановлении экономики и обеспечении энергетической безопасности", - сообщила пресс-служба Санду.Стороны обсудили ситуацию в регионе и ее влияние на экономику Молдавии, а также двусторонние отношения между государствами."Санду заявила, что хочет активизировать двустороннее сотрудничество между Молдавией и США, в том числе путем развития торговых отношений, и рассчитывает на поддержку США в модернизации страны в борьбе с коррупцией и укреплении демократии", - отмечает администрация президента.Она заверила, что несмотря на трудный период, реформы в Молдавии остаются приоритетом, особенно в контексте европейских стремлений республики.

https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html

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в мире, майя санду, молдавия, сша, кишинев, конгресс сша