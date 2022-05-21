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Молдавия рассчитывает на помощь США в восстановлении экономики - РИА Новости, 21.05.2022
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Молдавия рассчитывает на помощь США в восстановлении экономики
Молдавия рассчитывает на помощь США в восстановлении экономики - РИА Новости, 21.05.2022
Молдавия рассчитывает на помощь США в восстановлении экономики
Президент Молдавии Майя Санду обсудила с делегацией конгресса США помощь Вашингтона в восстановлении молдавской экономики и обеспечении энергетической... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T17:02
2022-05-21T17:02
в мире
майя санду
молдавия
сша
кишинев
конгресс сша
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КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду обсудила с делегацией конгресса США помощь Вашингтона в восстановлении молдавской экономики и обеспечении энергетической безопасности, сообщила пресс-служба администрации главы республики.Делегация конгресса США находится в Кишиневе с рабочим визитом."Сегодня президент Молдавии Майя Санду встретилась с делегацией конгресса США, которая находилась с рабочим визитом в Кишиневе. Члены конгресса США заверили, что Штаты будут вместе с Молдавией в смягчении последствий войны, восстановлении экономики и обеспечении энергетической безопасности", - сообщила пресс-служба Санду.Стороны обсудили ситуацию в регионе и ее влияние на экономику Молдавии, а также двусторонние отношения между государствами."Санду заявила, что хочет активизировать двустороннее сотрудничество между Молдавией и США, в том числе путем развития торговых отношений, и рассчитывает на поддержку США в модернизации страны в борьбе с коррупцией и укреплении демократии", - отмечает администрация президента.Она заверила, что несмотря на трудный период, реформы в Молдавии остаются приоритетом, особенно в контексте европейских стремлений республики.
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в мире, майя санду, молдавия, сша, кишинев, конгресс сша
17:02 21.05.2022
 
Молдавия рассчитывает на помощь США в восстановлении экономики

Санду: Молдавия рассчитывает на помощь США в восстановлении экономики и в сфере энергетики

© РИА Новости / И. ЗенинФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / И. Зенин
Флаг Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду обсудила с делегацией конгресса США помощь Вашингтона в восстановлении молдавской экономики и обеспечении энергетической безопасности, сообщила пресс-служба администрации главы республики.
Делегация конгресса США находится в Кишиневе с рабочим визитом.
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"Сегодня президент Молдавии Майя Санду встретилась с делегацией конгресса США, которая находилась с рабочим визитом в Кишиневе. Члены конгресса США заверили, что Штаты будут вместе с Молдавией в смягчении последствий войны, восстановлении экономики и обеспечении энергетической безопасности", - сообщила пресс-служба Санду.
Стороны обсудили ситуацию в регионе и ее влияние на экономику Молдавии, а также двусторонние отношения между государствами.
"Санду заявила, что хочет активизировать двустороннее сотрудничество между Молдавией и США, в том числе путем развития торговых отношений, и рассчитывает на поддержку США в модернизации страны в борьбе с коррупцией и укреплении демократии", - отмечает администрация президента.
Она заверила, что несмотря на трудный период, реформы в Молдавии остаются приоритетом, особенно в контексте европейских стремлений республики.
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В миреМайя СандуМолдавияСШАКишиневКонгресс США
 
 
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