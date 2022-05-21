https://ria.ru/20220521/miting-1789926591.html
В Ереване начался митинг оппозиции
В Ереване начался митинг оппозиции - РИА Новости, 21.05.2022
В Ереване начался митинг оппозиции
Митинг оппозиции начался на площади Франции в центре Еревана в Армении, в данный момент со сцены выступают армянские политики, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T18:00
2022-05-21T18:00
2022-05-21T18:00
в мире
ереван
армения
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ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. Митинг оппозиции начался на площади Франции в центре Еревана в Армении, в данный момент со сцены выступают армянские политики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Люди начали собираться на площади, где расположен палаточный лагерь, в районе 18:00 (17:00 по Москве), к 18:40 площадь оказалась практически полностью заполнена людьми. Со сцены уже успели выступить два спикера. Повсюду армянские флаги, перед выступлениями политиков играла национальная музыка.Неподалёку дежурят наряды полиции, в том числе "красные береты" - спецназ армянской полиции.После выступлений политиков и митинга на площади должно начаться шествие по городу.
https://ria.ru/20220505/armeniya-1786981471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения
В Ереване начался митинг оппозиции
В центре Еревана начался митинг оппозиции
ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. Митинг оппозиции начался на площади Франции в центре Еревана в Армении, в данный момент со сцены выступают армянские политики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Люди начали собираться на площади, где расположен палаточный лагерь, в районе 18:00 (17:00 по Москве), к 18:40 площадь оказалась практически полностью заполнена людьми. Со сцены уже успели выступить два спикера. Повсюду армянские флаги, перед выступлениями политиков играла национальная музыка.
Неподалёку дежурят наряды полиции, в том числе "красные береты" - спецназ армянской полиции.
После выступлений политиков и митинга на площади должно начаться шествие по городу.