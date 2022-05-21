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В Ереване начался митинг оппозиции - РИА Новости, 21.05.2022
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В Ереване начался митинг оппозиции
В Ереване начался митинг оппозиции - РИА Новости, 21.05.2022
В Ереване начался митинг оппозиции
Митинг оппозиции начался на площади Франции в центре Еревана в Армении, в данный момент со сцены выступают армянские политики, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T18:00
2022-05-21T18:00
в мире
ереван
армения
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ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. Митинг оппозиции начался на площади Франции в центре Еревана в Армении, в данный момент со сцены выступают армянские политики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Люди начали собираться на площади, где расположен палаточный лагерь, в районе 18:00 (17:00 по Москве), к 18:40 площадь оказалась практически полностью заполнена людьми. Со сцены уже успели выступить два спикера. Повсюду армянские флаги, перед выступлениями политиков играла национальная музыка.Неподалёку дежурят наряды полиции, в том числе "красные береты" - спецназ армянской полиции.После выступлений политиков и митинга на площади должно начаться шествие по городу.
https://ria.ru/20220505/armeniya-1786981471.html
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в мире, ереван, армения
18:00 21.05.2022
 
В Ереване начался митинг оппозиции

В центре Еревана начался митинг оппозиции

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПолицейские во время митинга оппозиции в Ереване
Полицейские во время митинга оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Полицейские во время митинга оппозиции в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. Митинг оппозиции начался на площади Франции в центре Еревана в Армении, в данный момент со сцены выступают армянские политики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Люди начали собираться на площади, где расположен палаточный лагерь, в районе 18:00 (17:00 по Москве), к 18:40 площадь оказалась практически полностью заполнена людьми. Со сцены уже успели выступить два спикера. Повсюду армянские флаги, перед выступлениями политиков играла национальная музыка.
Неподалёку дежурят наряды полиции, в том числе "красные береты" - спецназ армянской полиции.
После выступлений политиков и митинга на площади должно начаться шествие по городу.
Шествие оппозиции к зданию правительства Армении - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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