https://ria.ru/20220521/minoborony-1789890292.html

Российская артиллерия уничтожила 602 скопления живой силы и техники ВСУ

Российская артиллерия уничтожила 602 скопления живой силы и техники ВСУ - РИА Новости, 21.05.2022

Российская артиллерия уничтожила 602 скопления живой силы и техники ВСУ

Артиллерией и ракетными войсками РФ уничтожены 77 пунктов управления украинских военных и 43 артиллерийских и минометных подразделений, 10 складов боеприпасов,... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T11:40

2022-05-21T11:40

2022-05-21T15:29

специальная военная операция на украине

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

игорь конашенков

бук (зенитный ракетный комплекс)

вооруженные силы украины

одесская область

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Артиллерией и ракетными войсками РФ уничтожены 77 пунктов управления украинских военных и 43 артиллерийских и минометных подразделений, 10 складов боеприпасов, пусковая установка ЗРК "Бук-М1" и 2 батареи РСЗО "Град", поражены 602 скопления живой силы и техники противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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одесская область

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, игорь конашенков, бук (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы украины, одесская область