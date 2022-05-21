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Российская артиллерия уничтожила 602 скопления живой силы и техники ВСУ - РИА Новости, 21.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220521/minoborony-1789890292.html
Российская артиллерия уничтожила 602 скопления живой силы и техники ВСУ
Российская артиллерия уничтожила 602 скопления живой силы и техники ВСУ - РИА Новости, 21.05.2022
Российская артиллерия уничтожила 602 скопления живой силы и техники ВСУ
Артиллерией и ракетными войсками РФ уничтожены 77 пунктов управления украинских военных и 43 артиллерийских и минометных подразделений, 10 складов боеприпасов,... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T11:40
2022-05-21T15:29
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
игорь конашенков
бук (зенитный ракетный комплекс)
вооруженные силы украины
одесская область
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Артиллерией и ракетными войсками РФ уничтожены 77 пунктов управления украинских военных и 43 артиллерийских и минометных подразделений, 10 складов боеприпасов, пусковая установка ЗРК "Бук-М1" и 2 батареи РСЗО "Град", поражены 602 скопления живой силы и техники противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, игорь конашенков, бук (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы украины, одесская область
11:40 21.05.2022 (обновлено: 15:29 21.05.2022)
 
Российская артиллерия уничтожила 602 скопления живой силы и техники ВСУ

Минобороны: российская артиллерия уничтожила 602 скопления живой силы и техники ВСУ

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-МЗ" Вооруженных сил России работает на Харьковском направлении
Зенитный ракетный комплекс Бук-МЗ Вооруженных сил России работает на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-МЗ" Вооруженных сил России работает на Харьковском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Артиллерией и ракетными войсками РФ уничтожены 77 пунктов управления украинских военных и 43 артиллерийских и минометных подразделений, 10 складов боеприпасов, пусковая установка ЗРК "Бук-М1" и 2 батареи РСЗО "Град", поражены 602 скопления живой силы и техники противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией поражены 77 пунктов управления, 602 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе лагерь подготовки сил специальных операций ВСУ с личным составом в районе озера Сасик в Одесской области, 43 артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях, две батареи РСЗО "Град", 10 складов боеприпасов и пусковая установка ЗРК "Бук-М1" в районе населенного пункта Маяки Харьковской области", - заявил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФИгорь КонашенковБук (зенитный ракетный комплекс)Вооруженные силы УкраиныОдесская область
 
 
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