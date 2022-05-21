11:40 21.05.2022 (обновлено: 15:29 21.05.2022)
Российская артиллерия уничтожила 602 скопления живой силы и техники ВСУ
Минобороны: российская артиллерия уничтожила 602 скопления живой силы и техники ВСУ
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-МЗ" Вооруженных сил России работает на Харьковском направлении
Зенитный ракетный комплекс "Бук-МЗ" Вооруженных сил России работает на Харьковском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Артиллерией и ракетными войсками РФ уничтожены 77 пунктов управления украинских военных и 43 артиллерийских и минометных подразделений, 10 складов боеприпасов, пусковая установка ЗРК "Бук-М1" и 2 батареи РСЗО "Град", поражены 602 скопления живой силы и техники противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией поражены 77 пунктов управления, 602 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе лагерь подготовки сил специальных операций ВСУ с личным составом в районе озера Сасик в Одесской области, 43 артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях, две батареи РСЗО "Град", 10 складов боеприпасов и пусковая установка ЗРК "Бук-М1" в районе населенного пункта Маяки Харьковской области", - заявил он.