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Посольство в США раскритиковало условия содержания Бута и Селезнева

Посольство в США раскритиковало условия содержания Бута и Селезнева - РИА Новости, 21.05.2022

Посольство в США раскритиковало условия содержания Бута и Селезнева

Посольство России в США назвало неприемлемой ситуацию с отказом предоставить медицинскую помощь отбывающим наказание россиянам Виктору Буту и Роману Селезневу,... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T04:54

2022-05-21T04:54

2022-05-21T11:47

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ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. Посольство России в США назвало неприемлемой ситуацию с отказом предоставить медицинскую помощь отбывающим наказание россиянам Виктору Буту и Роману Селезневу, говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.Диппредставительство добавило, что власти Соединенных Штатов на протяжении нескольких месяцев игнорируют просьбы ведомства. Посольство считает подобное отношение недопустимым.В заявлении указывается на обязательства США в отношении находящихся на их территории заключенных россиян. Посольство призвало предпринять необходимые меры по срочной помощи соотечественникам.Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США. Россиянина обвинили в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма.Он отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде Бут выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции отменили. Несмотря на то что россиянин находился еще под юрисдикцией суда азиатского королевства, его вывезли в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств.В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям — 25 лет тюрьмы. Бут отбыл больше половины этого срока.В июле 2014 года стало известно, что агенты секретной службы США на Мальдивах задержали Романа Селезнева, сына депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева. Затем его вывезли в Штаты. Защита Селезнева, его отец и МИД России назвали произошедшее похищением и нарушением норм международного права.В августе 2016 года Селезнева признали в США виновным в кибермошенничестве, в частности в краже данных кредитных карт и организации онлайн-махинаций, повлекших убытки на 170 миллионов долларов. В апреле 2017 года его приговорили к 27 годам тюрьмы.В рамках второго уголовного дела Селезнев признался, что с января 2009 года состоял в международной группе кибермошенников Carder.su, которая осуществляла в интернете операции с похищенными кредитными картами и совершала другие мошеннические действия. В ноябре 2017 года федеральный суд приговорил россиянина к 14 годам заключения. По сообщению американского Минюста, новый срок не стали приплюсовывать к предыдущему. По решению суда Селезнев вместе с другими фигурантами должен выплатить в общей сложности около 53 миллионов долларов.

https://ria.ru/20220516/obmen-1788739155.html

https://ria.ru/20211229/amerikantsy-1765930810.html

https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785910226.html

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в мире, виктор бут, роман селезнев, сша, россия, таиланд, госдума рф, вашингтон