Рейтинг@Mail.ru
Посольство в США раскритиковало условия содержания Бута и Селезнева - РИА Новости, 21.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220521/medpomosch-1789869171.html
Посольство в США раскритиковало условия содержания Бута и Селезнева
Посольство в США раскритиковало условия содержания Бута и Селезнева - РИА Новости, 21.05.2022
Посольство в США раскритиковало условия содержания Бута и Селезнева
Посольство России в США назвало неприемлемой ситуацию с отказом предоставить медицинскую помощь отбывающим наказание россиянам Виктору Буту и Роману Селезневу,... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T04:54
2022-05-21T11:47
в мире
виктор бут
роман селезнев
сша
россия
таиланд
госдума рф
вашингтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728428591_88:370:3072:2048_1920x0_80_0_0_4fdcc9913e3bbec4cbb9e04e43e7848e.jpg
ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. Посольство России в США назвало неприемлемой ситуацию с отказом предоставить медицинскую помощь отбывающим наказание россиянам Виктору Буту и Роману Селезневу, говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.Диппредставительство добавило, что власти Соединенных Штатов на протяжении нескольких месяцев игнорируют просьбы ведомства. Посольство считает подобное отношение недопустимым.В заявлении указывается на обязательства США в отношении находящихся на их территории заключенных россиян. Посольство призвало предпринять необходимые меры по срочной помощи соотечественникам.Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США. Россиянина обвинили в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма.Он отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде Бут выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции отменили. Несмотря на то что россиянин находился еще под юрисдикцией суда азиатского королевства, его вывезли в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств.В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям — 25 лет тюрьмы. Бут отбыл больше половины этого срока.В июле 2014 года стало известно, что агенты секретной службы США на Мальдивах задержали Романа Селезнева, сына депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева. Затем его вывезли в Штаты. Защита Селезнева, его отец и МИД России назвали произошедшее похищением и нарушением норм международного права.В августе 2016 года Селезнева признали в США виновным в кибермошенничестве, в частности в краже данных кредитных карт и организации онлайн-махинаций, повлекших убытки на 170 миллионов долларов. В апреле 2017 года его приговорили к 27 годам тюрьмы.В рамках второго уголовного дела Селезнев признался, что с января 2009 года состоял в международной группе кибермошенников Carder.su, которая осуществляла в интернете операции с похищенными кредитными картами и совершала другие мошеннические действия. В ноябре 2017 года федеральный суд приговорил россиянина к 14 годам заключения. По сообщению американского Минюста, новый срок не стали приплюсовывать к предыдущему. По решению суда Селезнев вместе с другими фигурантами должен выплатить в общей сложности около 53 миллионов долларов.
https://ria.ru/20220516/obmen-1788739155.html
https://ria.ru/20211229/amerikantsy-1765930810.html
https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785910226.html
сша
россия
таиланд
вашингтон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728428591_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2afc9b88170967834bed7321e906d7c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, виктор бут, роман селезнев, сша, россия, таиланд, госдума рф, вашингтон
04:54 21.05.2022 (обновлено: 11:47 21.05.2022)
 
Посольство в США раскритиковало условия содержания Бута и Селезнева

Посольство в США: отказ в медпомощи содержащимся в тюрьмах Буту и Селезневу неприемлем

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание посольства России в Вашингтоне
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
Здание посольства России в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. Посольство России в США назвало неприемлемой ситуацию с отказом предоставить медицинскую помощь отбывающим наказание россиянам Виктору Буту и Роману Селезневу, говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

"Обращаем внимание на неприемлемую ситуацию, связанную с отказом в предоставлении медицинской помощи российским гражданам В. А. Буту и Р. В. Селезневу, содержащимся в американских тюрьмах", — говорится в заявлении.

Диппредставительство добавило, что власти Соединенных Штатов на протяжении нескольких месяцев игнорируют просьбы ведомства. Посольство считает подобное отношение недопустимым.
В заявлении указывается на обязательства США в отношении находящихся на их территории заключенных россиян. Посольство призвало предпринять необходимые меры по срочной помощи соотечественникам.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 10:01
Рябков: в России не готовы говорить об обмене Бута на баскетболистку из США
Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США. Россиянина обвинили в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма.
Он отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде Бут выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции отменили. Несмотря на то что россиянин находился еще под юрисдикцией суда азиатского королевства, его вывезли в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств.
В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям — 25 лет тюрьмы. Бут отбыл больше половины этого срока.
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 06:42
Посольство России ответило Госдепу на призыв освободить двух американцев
В июле 2014 года стало известно, что агенты секретной службы США на Мальдивах задержали Романа Селезнева, сына депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева. Затем его вывезли в Штаты. Защита Селезнева, его отец и МИД России назвали произошедшее похищением и нарушением норм международного права.
В августе 2016 года Селезнева признали в США виновным в кибермошенничестве, в частности в краже данных кредитных карт и организации онлайн-махинаций, повлекших убытки на 170 миллионов долларов. В апреле 2017 года его приговорили к 27 годам тюрьмы.
В рамках второго уголовного дела Селезнев признался, что с января 2009 года состоял в международной группе кибермошенников Carder.su, которая осуществляла в интернете операции с похищенными кредитными картами и совершала другие мошеннические действия. В ноябре 2017 года федеральный суд приговорил россиянина к 14 годам заключения. По сообщению американского Минюста, новый срок не стали приплюсовывать к предыдущему. По решению суда Селезнев вместе с другими фигурантами должен выплатить в общей сложности около 53 миллионов долларов.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 12:14
Ярошенко заявил, что его использовали, чтобы подобраться к Буту
 
В миреВиктор БутРоман СелезневСШАРоссияТаиландГосдума РФВашингтон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала