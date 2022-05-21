Рейтинг@Mail.ru
Мэр Мариуполя рассказал об обстановке в городе - РИА Новости, 21.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220521/mariupol-1789942354.html
Мэр Мариуполя рассказал об обстановке в городе
Мэр Мариуполя рассказал об обстановке в городе - РИА Новости, 21.05.2022
Мэр Мариуполя рассказал об обстановке в городе
Глава администрации Мариуполя Константин Иващенко заявил, что на данный момент ситуация в городе спокойная, есть надежда на скорое наступление мирной жизни. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T20:04
2022-05-21T20:24
специальная военная операция на украине
в мире
россия
мариуполь
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789945319_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9dc511c9e243d0be4354a64f1a022b03.jpg
МАРИУПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Глава администрации Мариуполя Константин Иващенко заявил, что на данный момент ситуация в городе спокойная, есть надежда на скорое наступление мирной жизни.По его словам, в городе полностью разрушено до 15% домов."На сегодняшний день у нас многоквартирных домов 2708, частных домовладений – 48,4 тысячи… Если по предварительному подсчету, можно сказать, что до 15% разрушенных полностью… Точные цифры будем знать, когда у нас будет полная база", - сказал Иващенко.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 7 марта 2022 года, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки были заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказывались капитулировать.Минобороны России сообщило 20 мая, что территория "Азовстали" полностью освобождена, "подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских Вооруженных сил". Всего, по данным МО РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов полка "Азова" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
россия
мариуполь
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Мэр Мариуполя Иващенко: "Надеемся, что в ближайшие дни у нас полностью наступит мирная жизнь"
Глава администрации Мариуполя Константин Иващенко заявил, что на данный момент ситуация в городе спокойная, есть надежда на скорое наступление мирной жизни.
2022-05-21T20:04
true
PT0M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789945319_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_41d071f3760017bd1bc59f27a2c87f55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, мариуполь, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, украина
20:04 21.05.2022 (обновлено: 20:24 21.05.2022)
 
Мэр Мариуполя рассказал об обстановке в городе

Мэр Мариуполя Иващенко заявил, что обстановка в городе спокойная

Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Глава администрации Мариуполя Константин Иващенко заявил, что на данный момент ситуация в городе спокойная, есть надежда на скорое наступление мирной жизни.
"На сегодняшний день ситуация спокойная. Уже минимум неделю не было "прилетов" по гражданским объектам, по домам, по инфраструктуре. Поэтому мы надеемся, что буквально в ближайшие дни у нас полностью наступит мирная жизнь", - сказал журналистам Иващенко.
По его словам, в городе полностью разрушено до 15% домов.
"На сегодняшний день у нас многоквартирных домов 2708, частных домовладений – 48,4 тысячи… Если по предварительному подсчету, можно сказать, что до 15% разрушенных полностью… Точные цифры будем знать, когда у нас будет полная база", - сказал Иващенко.
Украинский военнослужащий сидит в бронетранспортере на дороге недалеко от Славянска, Украина - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 08:00
Запад создал на Украине военного титана, который его погубит
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 7 марта 2022 года, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки были заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказывались капитулировать.
Минобороны России сообщило 20 мая, что территория "Азовстали" полностью освобождена, "подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских Вооруженных сил". Всего, по данным МО РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов полка "Азова" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Специальная военная операция на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.05.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМариупольДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала