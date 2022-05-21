https://ria.ru/20220521/mariupol-1789942354.html

Мэр Мариуполя рассказал об обстановке в городе

Мэр Мариуполя рассказал об обстановке в городе - РИА Новости, 21.05.2022

Мэр Мариуполя рассказал об обстановке в городе

Глава администрации Мариуполя Константин Иващенко заявил, что на данный момент ситуация в городе спокойная, есть надежда на скорое наступление мирной жизни. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T20:04

2022-05-21T20:04

2022-05-21T20:24

специальная военная операция на украине

в мире

россия

мариуполь

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

украина

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МАРИУПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Глава администрации Мариуполя Константин Иващенко заявил, что на данный момент ситуация в городе спокойная, есть надежда на скорое наступление мирной жизни.По его словам, в городе полностью разрушено до 15% домов."На сегодняшний день у нас многоквартирных домов 2708, частных домовладений – 48,4 тысячи… Если по предварительному подсчету, можно сказать, что до 15% разрушенных полностью… Точные цифры будем знать, когда у нас будет полная база", - сказал Иващенко.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 7 марта 2022 года, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки были заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказывались капитулировать.Минобороны России сообщило 20 мая, что территория "Азовстали" полностью освобождена, "подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских Вооруженных сил". Всего, по данным МО РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов полка "Азова" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

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мариуполь

донецкая народная республика

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мэр Мариуполя Иващенко: "Надеемся, что в ближайшие дни у нас полностью наступит мирная жизнь" Глава администрации Мариуполя Константин Иващенко заявил, что на данный момент ситуация в городе спокойная, есть надежда на скорое наступление мирной жизни. 2022-05-21T20:04 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, мариуполь, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, украина