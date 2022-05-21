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Анти-Россия потерпела сокрушительное поражение в Мариуполе - РИА Новости, 21.05.2022
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Анти-Россия потерпела сокрушительное поражение в Мариуполе
Анти-Россия потерпела сокрушительное поражение в Мариуполе - РИА Новости, 21.05.2022
Анти-Россия потерпела сокрушительное поражение в Мариуполе
Сдача в плен подразделений батальона "Азов" (против боевиков этого нацформирования в России возбуждено уголовное дело), которую на протяжении нескольких суток... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T08:00
2022-05-21T08:04
россия
украина
мариуполь
батальон "азов"
в мире
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Сдача в плен подразделений батальона "Азов" (против боевиков этого нацформирования в России возбуждено уголовное дело), которую на протяжении нескольких суток чаще всего сквозь зубы комментировали западные медиа, называя ее "эвакуацией в соответствии с договоренностями, достигнутыми при посредничестве международных организаций", со вчерашнего дня стала трактоваться и называться иначе.Оказывается, приказ о сдаче в плен был отдан верхушкой военного командования Украины прятавшимся в "Азовстали" двум с лишним тысячам комбатантов, чтобы "сберечь жизни".Таким образом, получается, что официальный Киев, утверждавший, что совершается "эвакуация солдат" (а вовсе не капитуляция), вновь сам же фактически дезавуировал свои собственные комментарии на сей счет. Хотя почему резервировать лишь за Украиной способность играть словами и смыслами, выдавая белое за черное, а черное за белое?Тезис об "эвакуации" чрезвычайно активно поддерживался практически всей европейской и американской прессой.Хотя, конечно, в самом словоупотреблении была уже заложена манипуляция.Эвакуировать можно лишь гражданское население.Любые другие маневры, связанные с отходом ли с поля боя, с оставлением ли военных позиций, с уходом ли в оборону, имеют очень четкие лингвистические определения, поскольку всему вышеперечисленному, вообще-то, учат. В военных училищах и академиях.И каждое такое действие имеет четко обозначенные и четко регулируемые зоны ответственности. Как командиров, так и личного состава, находящегося в подчинении.Это как прописи, по которым постигают науку побеждать те, кто намерен посвятить жизнь службе в армии, защищая свою страну.Но нынешняя история, происходившая в Мариуполе и закончившаяся, как уже всем понятно, взятием под контроль не только всей городской агломерации, но и территории металлургического комбината, вываливается из представлений о добре и зле тех, кто противостоит России.Как вываливается она из любых, свойственных армии и чтимых ею, норм поведения во время боевых действий.Эти нарушения касались не только того, что пленение хотели представить как "эвакуацию", но и, например, удержания в течение длительного времени рядом или непосредственно на боевых позициях гражданских лиц, включая детей.Сегодня разнообразные пиарщики, воюющие с нашей страной в цифровом и информационном пространстве, столкнулись с необходимостью постоянного изобретения новых слов, подыскивания этим словам новых значений, чтобы только не признать, что в этой баталии Россия продолжает вести в счете, не отдавая ни на секунду никому инициативы.Разумеется, вся история сдачи в плен батальона "Азов" — начиная с подготовки западного общественного мнения и заканчивая теми видеокадрами, на которых мы видим уверенное спокойствие наших, вежливо разоружающих своих недавних противников, — иллюстрация этой глобальной игры в бисер подмены смыслов.Так давайте все-таки взглянем в лицо реальности, перестав подставлять уши разнообразным сказителям.Итак, подготовка к сдаче азовцев, в которой им отводилась роль лишь статистов, началась отнюдь не в подвальных помещениях металлургического комбината.Эта подготовка стартовала в старинных интерьерах Ватикана, где жены азовцев — почему-то в сопровождении акциониста Верзилова — появились рядом с папой Франциском.Знающие, что церемония аудиенции у понтифика расписана с точностью оркестровой партитуры и не терпит ни вольности в поведении, ни импровизации, вероятно, удивились, что приватный характер встречи был нарушен.Акционист Верзилов снимал происходящее на свой мобильный.Значит, можно сделать единственно возможный вывод: вся католическая паства должна была быть в курсе того, что происходит.Затем, практически на следующий день, настала очередь уже не прихожан, не воцерковленной общественности, а их, так сказать, секулярных братьев и сестер.Была опубликована серия интервью — с вопросами, которые не могли не вызвать ощущения, что они были кем-то продиктованы, и с не менее предсказуемыми ответами.Когда такие материалы, в которых, несмотря на то, что они написаны на разных языках, попадаются схожие по смыслу или просто одинаковые слова и выражения, когда они выходят в свет практически одновременно (притом что новостная повестка отнюдь сегодня не ограничивается кризисом в российско-украинских отношениях), тезис, что на наших глазах кто-то ведет тотальную пиар-кампанию, кажется как минимум заслуживающим внимания. И как максимум — заслуживающим доверия.Цель пиар-кампании, хотите вы продать изделия галантереи или сдачу своих армейских подразделений (в данном случае это почти одно и тоже), — убедить, что ваши носки и чулки (или ваши военные) — самые лучшие.То, что одни порвутся после первой же стирки, а вторые — уже полностью деморализованы, никакого значения в данном случае не имеет.Речь же не о реальности, а о том, что было придумано.Была придумана нацистская гвардия, которой поставили задачу возгонки и постоянной практической демонстрации ненависти к русскому, к русским и к России.Никаких слабостей или там компромиссов эти антироссийские (как бы преторианские) гвардейцы знать были не должны. Пока геополитический кризис не достиг своего пика и русофобия не стала практически новым тоталитарным учением на коллективном Западе, действиям азовцев и объединявшей их идеологии оценки еще давать было можно. В том числе и политические. В том числе, к примеру, даже в США. И даже на Капитолийском холме.И даже во французском сенате.В момент начала СВО из "Азова" те же пиарщики сделали авангард борьбы с Россией, и они из националистов самого жуткого толка немедленно стали "силами сопротивления". Второе слово произносилось с придыханием и драматически интонировалось, чтобы все поняли: это Воины света, сражающиеся за свободу.Геополитический кризис обнажил гнилой задник этого балагана.И гнилую — но и страшную — суть лозунгов, которые с его сцены неслись.Антирусская идея в ее армейском исполнении приказала на территории металлургического комбината Мариуполя долго жить.Как, смеем предположить, иллюзия, что анти-Россия может стать частью Европы, тоже умерла.Европа не пришла на помощь, а сдавались сами азовцы, общаясь на русском. Без малейшего акцента. Язык, стало быть, ими не выученный, а им родной.Ну и последнее. О приказе не "эвакуироваться", а сдаться. Сложив оружие перед русской армией.Как мы все знаем по киноклассике, "приказывают умирать. Нет еще таких приказов — жить, сдаваясь врагу. Не научились писать. Ни в одной армии мира".Так что сомневаться, что приказ о сдаче был все-таки отдан, у нас есть все основания.
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россия, украина, мариуполь, батальон "азов", в мире
08:00 21.05.2022 (обновлено: 08:04 21.05.2022)
 

Анти-Россия потерпела сокрушительное поражение в Мариуполе

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона "Азов" выехал с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе
Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов выехал с территории завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Елена Караева
Елена Караева
Все материалы
Сдача в плен подразделений батальона "Азов" (против боевиков этого нацформирования в России возбуждено уголовное дело), которую на протяжении нескольких суток чаще всего сквозь зубы комментировали западные медиа, называя ее "эвакуацией в соответствии с договоренностями, достигнутыми при посредничестве международных организаций", со вчерашнего дня стала трактоваться и называться иначе.
Оказывается, приказ о сдаче в плен был отдан верхушкой военного командования Украины прятавшимся в "Азовстали" двум с лишним тысячам комбатантов, чтобы "сберечь жизни".
Шойгу о количестве сдавшихся в плен с Азовстали и попытке ВСУ захватить остров Змеиный - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 12:18Специальная военная операция на Украине
Более 1900 националистов с "Азовстали" уже сдались в плен
Таким образом, получается, что официальный Киев, утверждавший, что совершается "эвакуация солдат" (а вовсе не капитуляция), вновь сам же фактически дезавуировал свои собственные комментарии на сей счет.
Хотя почему резервировать лишь за Украиной способность играть словами и смыслами, выдавая белое за черное, а черное за белое?
Тезис об "эвакуации" чрезвычайно активно поддерживался практически всей европейской и американской прессой.
Хотя, конечно, в самом словоупотреблении была уже заложена манипуляция.
Эвакуировать можно лишь гражданское население.
Продолжается выход пленных украинских боевиков с Азовстали
19 мая, 15:17Сказано в эфире
"До кого-то дошло". Как западные СМИ освещают сдачу в плен "азовцев"*
Любые другие маневры, связанные с отходом ли с поля боя, с оставлением ли военных позиций, с уходом ли в оборону, имеют очень четкие лингвистические определения, поскольку всему вышеперечисленному, вообще-то, учат. В военных училищах и академиях.
И каждое такое действие имеет четко обозначенные и четко регулируемые зоны ответственности. Как командиров, так и личного состава, находящегося в подчинении.
Это как прописи, по которым постигают науку побеждать те, кто намерен посвятить жизнь службе в армии, защищая свою страну.
Но нынешняя история, происходившая в Мариуполе и закончившаяся, как уже всем понятно, взятием под контроль не только всей городской агломерации, но и территории металлургического комбината, вываливается из представлений о добре и зле тех, кто противостоит России.
Военные сопровождают одного из сдавшихся в плен украинских военнослужащих с Азовстали - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 12:51Специальная военная операция на Украине
Песков развеял сомнения Киева по поводу сдачи боевиков с "Азовстали" в плен
Как вываливается она из любых, свойственных армии и чтимых ею, норм поведения во время боевых действий.
Эти нарушения касались не только того, что пленение хотели представить как "эвакуацию", но и, например, удержания в течение длительного времени рядом или непосредственно на боевых позициях гражданских лиц, включая детей.
Сегодня разнообразные пиарщики, воюющие с нашей страной в цифровом и информационном пространстве, столкнулись с необходимостью постоянного изобретения новых слов, подыскивания этим словам новых значений, чтобы только не признать, что в этой баталии Россия продолжает вести в счете, не отдавая ни на секунду никому инициативы.
Разумеется, вся история сдачи в плен батальона "Азов" — начиная с подготовки западного общественного мнения и заканчивая теми видеокадрами, на которых мы видим уверенное спокойствие наших, вежливо разоружающих своих недавних противников, — иллюстрация этой глобальной игры в бисер подмены смыслов.
Пленные солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 08:00
Стены, "колючка" и прожекторы: куда отправили пленных с "Азовстали"
Так давайте все-таки взглянем в лицо реальности, перестав подставлять уши разнообразным сказителям.
Итак, подготовка к сдаче азовцев, в которой им отводилась роль лишь статистов, началась отнюдь не в подвальных помещениях металлургического комбината.
Эта подготовка стартовала в старинных интерьерах Ватикана, где жены азовцев — почему-то в сопровождении акциониста Верзилова — появились рядом с папой Франциском.
Знающие, что церемония аудиенции у понтифика расписана с точностью оркестровой партитуры и не терпит ни вольности в поведении, ни импровизации, вероятно, удивились, что приватный характер встречи был нарушен.
Акционист Верзилов снимал происходящее на свой мобильный.
Супруга командира полка Азов Дениса Прокопенко (2-ая справа) и супруга солдата полка Азов Арсения Федосюка на еженедельной общей аудиенции Папы Франциска в Ватикане - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 13:36
Папа Римский встретился с женами боевиков нацбата "Азов", сообщили СМИ
Значит, можно сделать единственно возможный вывод: вся католическая паства должна была быть в курсе того, что происходит.
Затем, практически на следующий день, настала очередь уже не прихожан, не воцерковленной общественности, а их, так сказать, секулярных братьев и сестер.
Была опубликована серия интервью — с вопросами, которые не могли не вызвать ощущения, что они были кем-то продиктованы, и с не менее предсказуемыми ответами.
Когда такие материалы, в которых, несмотря на то, что они написаны на разных языках, попадаются схожие по смыслу или просто одинаковые слова и выражения, когда они выходят в свет практически одновременно (притом что новостная повестка отнюдь сегодня не ограничивается кризисом в российско-украинских отношениях), тезис, что на наших глазах кто-то ведет тотальную пиар-кампанию, кажется как минимум заслуживающим внимания. И как максимум — заслуживающим доверия.
Член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 15:21Сказано в эфире
Григорьев: люди рассказывали нам, как издевались над ними "азовцы"*
Цель пиар-кампании, хотите вы продать изделия галантереи или сдачу своих армейских подразделений (в данном случае это почти одно и тоже), — убедить, что ваши носки и чулки (или ваши военные) — самые лучшие.
То, что одни порвутся после первой же стирки, а вторые — уже полностью деморализованы, никакого значения в данном случае не имеет.
Речь же не о реальности, а о том, что было придумано.
Была придумана нацистская гвардия, которой поставили задачу возгонки и постоянной практической демонстрации ненависти к русскому, к русским и к России.
Никаких слабостей или там компромиссов эти антироссийские (как бы преторианские) гвардейцы знать были не должны.
Пока геополитический кризис не достиг своего пика и русофобия не стала практически новым тоталитарным учением на коллективном Западе, действиям азовцев и объединявшей их идеологии оценки еще давать было можно. В том числе и политические. В том числе, к примеру, даже в США. И даже на Капитолийском холме.
Как привлечь Азов к ответственности и куда стремится НАТО
20 мая, 12:33Логика власти
Как привлечь "Азов" к ответственности и куда стремится НАТО
И даже во французском сенате.
В момент начала СВО из "Азова" те же пиарщики сделали авангард борьбы с Россией, и они из националистов самого жуткого толка немедленно стали "силами сопротивления". Второе слово произносилось с придыханием и драматически интонировалось, чтобы все поняли: это Воины света, сражающиеся за свободу.
Геополитический кризис обнажил гнилой задник этого балагана.
И гнилую — но и страшную — суть лозунгов, которые с его сцены неслись.
Антирусская идея в ее армейском исполнении приказала на территории металлургического комбината Мариуполя долго жить.
Как, смеем предположить, иллюзия, что анти-Россия может стать частью Европы, тоже умерла.
Европа не пришла на помощь, а сдавались сами азовцы, общаясь на русском. Без малейшего акцента. Язык, стало быть, ими не выученный, а им родной.
Автобусы со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 15:17Сказано в эфире
"Садисты и нарциссы". Военный обозреватель о сдающихся в плен "азовцах"*
Ну и последнее. О приказе не "эвакуироваться", а сдаться. Сложив оружие перед русской армией.
Как мы все знаем по киноклассике, "приказывают умирать. Нет еще таких приказов — жить, сдаваясь врагу. Не научились писать. Ни в одной армии мира".
Так что сомневаться, что приказ о сдаче был все-таки отдан, у нас есть все основания.
 
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