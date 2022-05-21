Рейтинг@Mail.ru
Макфол рассказал, как США обманули Украину - РИА Новости, 21.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220521/makfol-1789969461.html
Макфол рассказал, как США обманули Украину
Макфол рассказал, как США обманули Украину - РИА Новости, 21.05.2022
Макфол рассказал, как США обманули Украину
Американские дипломаты, обещавшие Киеву возможное вступление в НАТО на протяжении прошлых лет, лгали, подтвердил бывший посол США в России Майкл Макфол. Об этом РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T23:33
2022-05-21T23:33
в мире
сша
украина
майкл макфол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152508/34/1525083409_0:541:1717:1507_1920x0_80_0_0_68ddcd4e8366eda064c033e8f602f2a5.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Американские дипломаты, обещавшие Киеву возможное вступление в НАТО на протяжении прошлых лет, лгали, подтвердил бывший посол США в России Майкл Макфол. Об этом он заявил, выступая на политических дебатах The Munk Debate, проводимых в Канаде."В 2021 году наши дипломаты пытались изо всех сил убедить Киев в том, что они могут присоединиться к альянсу, мы повторяли это раз за разом. Так, неужели дипломаты врали?" — задал вопрос ведущий, обращаясь к Макфолу.Политик утвердительно ответил с улыбкой, добавив, что так устроен "реальный мир".Верховная рада в 2014 году отказалась от внеблокового статуса Украины. В феврале 2019 года парламент принял изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. При этом эксперты подчеркивали, что Киев не мог претендовать на членство в НАТО в ближайшие десятилетияВ конце апреля обороны США Ллойд Остин заявил, что сейчас возможность вступления Украины в альянс не рассматривается. Тем не менее он подчеркнул, что НАТО не откажется от политики "открытых дверей", и не исключил, что в будущем Киев сможет еще раз попытаться присоединиться к организации. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, ранее признавал, что "Киев годами слышал про якобы открытые двери", но в действительности стране туда не войти.
https://ria.ru/20220521/amerika-1789963224.html
https://ria.ru/20220521/pomosch-1789924830.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152508/34/1525083409_0:380:1717:1668_1920x0_80_0_0_ba03b1e57c578648070518b7019df3ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, майкл макфол
23:33 21.05.2022
 
Макфол рассказал, как США обманули Украину

Экс-посол США в России Макфол: американские дипломаты лгали Киеву о вступлении в НАТО

© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкПосол США в России Майкл Макфол на приеме по случаю празднования Дня независимости США
Посол США в России Майкл Макфол на приеме по случаю празднования Дня независимости США - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в фотобанк
Посол США в России Майкл Макфол на приеме по случаю празднования Дня независимости США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Американские дипломаты, обещавшие Киеву возможное вступление в НАТО на протяжении прошлых лет, лгали, подтвердил бывший посол США в России Майкл Макфол. Об этом он заявил, выступая на политических дебатах The Munk Debate, проводимых в Канаде.
"В 2021 году наши дипломаты пытались изо всех сил убедить Киев в том, что они могут присоединиться к альянсу, мы повторяли это раз за разом. Так, неужели дипломаты врали?" — задал вопрос ведущий, обращаясь к Макфолу.
Подбитый танк ВСУ в селе Цуповка в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
Вчера, 22:15
Американский разведчик раскрыл очевидную ошибку США на Украине
Политик утвердительно ответил с улыбкой, добавив, что так устроен "реальный мир".
Верховная рада в 2014 году отказалась от внеблокового статуса Украины. В феврале 2019 года парламент принял изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. При этом эксперты подчеркивали, что Киев не мог претендовать на членство в НАТО в ближайшие десятилетия
В конце апреля обороны США Ллойд Остин заявил, что сейчас возможность вступления Украины в альянс не рассматривается. Тем не менее он подчеркнул, что НАТО не откажется от политики "открытых дверей", и не исключил, что в будущем Киев сможет еще раз попытаться присоединиться к организации. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, ранее признавал, что "Киев годами слышал про якобы открытые двери", но в действительности стране туда не войти.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
Вчера, 17:45
Украине предрекли серьезные проблемы с экономикой из-за помощи Запада
 
В миреСШАУкраинаМайкл Макфол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала