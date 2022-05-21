Макфол рассказал, как США обманули Украину
Экс-посол США в России Макфол: американские дипломаты лгали Киеву о вступлении в НАТО
© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкПосол США в России Майкл Макфол на приеме по случаю празднования Дня независимости США
Посол США в России Майкл Макфол на приеме по случаю празднования Дня независимости США. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Американские дипломаты, обещавшие Киеву возможное вступление в НАТО на протяжении прошлых лет, лгали, подтвердил бывший посол США в России Майкл Макфол. Об этом он заявил, выступая на политических дебатах The Munk Debate, проводимых в Канаде.
"В 2021 году наши дипломаты пытались изо всех сил убедить Киев в том, что они могут присоединиться к альянсу, мы повторяли это раз за разом. Так, неужели дипломаты врали?" — задал вопрос ведущий, обращаясь к Макфолу.
Политик утвердительно ответил с улыбкой, добавив, что так устроен "реальный мир".
Верховная рада в 2014 году отказалась от внеблокового статуса Украины. В феврале 2019 года парламент принял изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. При этом эксперты подчеркивали, что Киев не мог претендовать на членство в НАТО в ближайшие десятилетия
В конце апреля обороны США Ллойд Остин заявил, что сейчас возможность вступления Украины в альянс не рассматривается. Тем не менее он подчеркнул, что НАТО не откажется от политики "открытых дверей", и не исключил, что в будущем Киев сможет еще раз попытаться присоединиться к организации. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, ранее признавал, что "Киев годами слышал про якобы открытые двери", но в действительности стране туда не войти.