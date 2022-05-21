https://ria.ru/20220521/makfol-1789969461.html

Макфол рассказал, как США обманули Украину

Макфол рассказал, как США обманули Украину - РИА Новости, 21.05.2022

Макфол рассказал, как США обманули Украину

Американские дипломаты, обещавшие Киеву возможное вступление в НАТО на протяжении прошлых лет, лгали, подтвердил бывший посол США в России Майкл Макфол. Об этом РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T23:33

2022-05-21T23:33

2022-05-21T23:33

в мире

сша

украина

майкл макфол

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Американские дипломаты, обещавшие Киеву возможное вступление в НАТО на протяжении прошлых лет, лгали, подтвердил бывший посол США в России Майкл Макфол. Об этом он заявил, выступая на политических дебатах The Munk Debate, проводимых в Канаде."В 2021 году наши дипломаты пытались изо всех сил убедить Киев в том, что они могут присоединиться к альянсу, мы повторяли это раз за разом. Так, неужели дипломаты врали?" — задал вопрос ведущий, обращаясь к Макфолу.Политик утвердительно ответил с улыбкой, добавив, что так устроен "реальный мир".Верховная рада в 2014 году отказалась от внеблокового статуса Украины. В феврале 2019 года парламент принял изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. При этом эксперты подчеркивали, что Киев не мог претендовать на членство в НАТО в ближайшие десятилетияВ конце апреля обороны США Ллойд Остин заявил, что сейчас возможность вступления Украины в альянс не рассматривается. Тем не менее он подчеркнул, что НАТО не откажется от политики "открытых дверей", и не исключил, что в будущем Киев сможет еще раз попытаться присоединиться к организации. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, ранее признавал, что "Киев годами слышал про якобы открытые двери", но в действительности стране туда не войти.

https://ria.ru/20220521/amerika-1789963224.html

https://ria.ru/20220521/pomosch-1789924830.html

сша

украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, украина, майкл макфол