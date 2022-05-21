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В Херсоне открылась продуктовая сеть супермаркетов с товарами из России - РИА Новости, 21.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220521/magaziny-1789917968.html
В Херсоне открылась продуктовая сеть супермаркетов с товарами из России
В Херсоне открылась продуктовая сеть супермаркетов с товарами из России - РИА Новости, 21.05.2022
В Херсоне открылась продуктовая сеть супермаркетов с товарами из России
Сеть супермаркетов возобновила работу в Херсоне с ассортиментом товаров из России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T16:32
2022-05-21T16:32
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
республика крым
россия
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ХЕРСОН, 21 мая - РИА Новости. Сеть супермаркетов возобновила работу в Херсоне с ассортиментом товаров из России, передает корреспондент РИА Новости.В магазинах можно купить продукты и бытовую химию из Крыма и других регионов России.По словам сотрудников, на сегодняшний день полки не полностью заполнены продуктами, но товары поставляются через Крым ежедневно.В том числе есть возможность приобрести детское питание и предметы личной гигиены.Расчеты с покупателями на сегодняшний день производятся в гривнах. Но в ближайшей перспективе рассматривается возможность оплаты в рублях.
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херсон
республика крым
россия
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в мире, херсон, республика крым, россия
16:32 21.05.2022
 
В Херсоне открылась продуктовая сеть супермаркетов с товарами из России

Сеть супермаркетов с товарами из Крыма и других регионов России открылась в Херсоне

© РИА Новости / Максим БогодвидКорзина с продуктами в магазине
Корзина с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Корзина с продуктами в магазине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 21 мая - РИА Новости. Сеть супермаркетов возобновила работу в Херсоне с ассортиментом товаров из России, передает корреспондент РИА Новости.
В магазинах можно купить продукты и бытовую химию из Крыма и других регионов России.
По словам сотрудников, на сегодняшний день полки не полностью заполнены продуктами, но товары поставляются через Крым ежедневно.
В том числе есть возможность приобрести детское питание и предметы личной гигиены.
Расчеты с покупателями на сегодняшний день производятся в гривнах. Но в ближайшей перспективе рассматривается возможность оплаты в рублях.
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
Вчера, 16:22Специальная военная операция на Украине
В Мелитопольском районе открылся супермаркет крымской сети
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонРеспублика КрымРоссия
 
 
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