https://ria.ru/20220521/magaziny-1789917968.html
В Херсоне открылась продуктовая сеть супермаркетов с товарами из России
В Херсоне открылась продуктовая сеть супермаркетов с товарами из России - РИА Новости, 21.05.2022
В Херсоне открылась продуктовая сеть супермаркетов с товарами из России
Сеть супермаркетов возобновила работу в Херсоне с ассортиментом товаров из России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T16:32
2022-05-21T16:32
2022-05-21T16:32
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херсон
республика крым
россия
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ХЕРСОН, 21 мая - РИА Новости. Сеть супермаркетов возобновила работу в Херсоне с ассортиментом товаров из России, передает корреспондент РИА Новости.В магазинах можно купить продукты и бытовую химию из Крыма и других регионов России.По словам сотрудников, на сегодняшний день полки не полностью заполнены продуктами, но товары поставляются через Крым ежедневно.В том числе есть возможность приобрести детское питание и предметы личной гигиены.Расчеты с покупателями на сегодняшний день производятся в гривнах. Но в ближайшей перспективе рассматривается возможность оплаты в рублях.
https://ria.ru/20220521/magazin-1789916815.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, республика крым, россия
В Херсоне открылась продуктовая сеть супермаркетов с товарами из России
Сеть супермаркетов с товарами из Крыма и других регионов России открылась в Херсоне
ХЕРСОН, 21 мая - РИА Новости. Сеть супермаркетов возобновила работу в Херсоне с ассортиментом товаров из России, передает корреспондент РИА Новости.
В магазинах можно купить продукты и бытовую химию из Крыма и других регионов России
.
По словам сотрудников, на сегодняшний день полки не полностью заполнены продуктами, но товары поставляются через Крым ежедневно.
В том числе есть возможность приобрести детское питание и предметы личной гигиены.
Расчеты с покупателями на сегодняшний день производятся в гривнах. Но в ближайшей перспективе рассматривается возможность оплаты в рублях.