https://ria.ru/20220521/magaziny-1789917968.html

В Херсоне открылась продуктовая сеть супермаркетов с товарами из России

В Херсоне открылась продуктовая сеть супермаркетов с товарами из России - РИА Новости, 21.05.2022

В Херсоне открылась продуктовая сеть супермаркетов с товарами из России

Сеть супермаркетов возобновила работу в Херсоне с ассортиментом товаров из России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T16:32

2022-05-21T16:32

2022-05-21T16:32

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

республика крым

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569500616_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2e1474a55f901977a9757210c5222ca2.jpg

ХЕРСОН, 21 мая - РИА Новости. Сеть супермаркетов возобновила работу в Херсоне с ассортиментом товаров из России, передает корреспондент РИА Новости.В магазинах можно купить продукты и бытовую химию из Крыма и других регионов России.По словам сотрудников, на сегодняшний день полки не полностью заполнены продуктами, но товары поставляются через Крым ежедневно.В том числе есть возможность приобрести детское питание и предметы личной гигиены.Расчеты с покупателями на сегодняшний день производятся в гривнах. Но в ближайшей перспективе рассматривается возможность оплаты в рублях.

https://ria.ru/20220521/magazin-1789916815.html

херсон

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсон, республика крым, россия