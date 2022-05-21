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В Мелитопольском районе открылся супермаркет крымской сети - РИА Новости, 21.05.2022
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В Мелитопольском районе открылся супермаркет крымской сети
В Мелитопольском районе открылся супермаркет крымской сети - РИА Новости, 21.05.2022
В Мелитопольском районе открылся супермаркет крымской сети
В поселке Акимовка Мелитопольского района открылся супермаркет сети "Мера", сообщает корреспондент РИА Новости. По словам главы поселения Максима Зубарева, под... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T16:22
2022-05-21T16:22
специальная военная операция на украине
в мире
днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. В поселке Акимовка Мелитопольского района открылся супермаркет сети "Мера", сообщает корреспондент РИА Новости. По словам главы поселения Максима Зубарева, под названием "Мера" работает одна из крымских сетей."Нам удалось договориться, и крымский супермаркет "Мера" открылся у нас. Надеюсь, это только первая ласточка и помощь из Крыма к нам будет идти постоянно. У нас создано 34 рабочих места, то есть люди у нас трудоустроены. Продукция предоставлена Крымом и другими регионами России, также есть продукция местная, а именно продукция молокозавода и хлебокомбината. Мы стараемся работать над ценами, чтобы они были ниже, и ждем ваших отзывов. Надеемся, что и дальше будет налаживаться сотрудничество как с Крымом, так и с другими регионами России", - сказал Зубарев, выступая перед местными жителями.Это уже второй магазин сети "Мера" в Мелитопольском районе, первый был открыт в райцентре.
РИА Новости
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в мире, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
16:22 21.05.2022
 
В Мелитопольском районе открылся супермаркет крымской сети

Супермаркет крымской сети "Мера" открылся в поселке Акимовка Мелитопольского района

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТележка с продуктами в магазине
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Тележка с продуктами в магазине. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. В поселке Акимовка Мелитопольского района открылся супермаркет сети "Мера", сообщает корреспондент РИА Новости. По словам главы поселения Максима Зубарева, под названием "Мера" работает одна из крымских сетей.
"Нам удалось договориться, и крымский супермаркет "Мера" открылся у нас. Надеюсь, это только первая ласточка и помощь из Крыма к нам будет идти постоянно. У нас создано 34 рабочих места, то есть люди у нас трудоустроены. Продукция предоставлена Крымом и другими регионами России, также есть продукция местная, а именно продукция молокозавода и хлебокомбината. Мы стараемся работать над ценами, чтобы они были ниже, и ждем ваших отзывов. Надеемся, что и дальше будет налаживаться сотрудничество как с Крымом, так и с другими регионами России", - сказал Зубарев, выступая перед местными жителями.
Это уже второй магазин сети "Мера" в Мелитопольском районе, первый был открыт в райцентре.
 
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