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Силы ЛНР отбили большой укрепрайон украинских силовиков под Попасной

Силы ЛНР отбили большой укрепрайон украинских силовиков под Попасной - РИА Новости, 21.05.2022

Силы ЛНР отбили большой укрепрайон украинских силовиков под Попасной

Народная милиция Луганской народной республики отбила большой укрепрайон украинских силовиков к югу от Попасной, рассказал РИА Новости военнослужащий оборонного РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T17:13

2022-05-21T17:13

2022-05-21T19:29

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

попасная

россия

вооруженные силы украины

иван филипоненко

украина

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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 21 мая — РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики отбила большой укрепрайон украинских силовиков к югу от Попасной, рассказал РИА Новости военнослужащий оборонного ведомства с позывным Толич.Ранее официальный представитель ведомства Иван Филипоненко заявил об освобождении населенного пункта Новозвановка к югу от Попасной.Он заявил, что укрепления защищали бетонные плиты, которые смогла уничтожить только артиллерия. По словам собеседника агентства, отходя, украинские силовики оставили боеприпасы и большое количество иностранного вооружения."Когда зашли на позиции, обнаружили и двух погибших бойцов ВСУ, ну похоронили, как смогли. Отступающим, видимо, было некогда своих товарищей забрать и похоронить", — рассказал военнослужащий.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220514/evropa-1788421238.html

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россия

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Военнослужащий ЛНР показал оставленные ВСУ позиции под Попасной Народная милиция Луганской народной республики отбила большой укрепрайон украинских силовиков к югу от Попасной, рассказал РИА Новости военнослужащий оборонного ведомства с позывным "Толич". 2022-05-21T17:13 true PT2M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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