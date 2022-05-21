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Силы ЛНР отбили большой укрепрайон украинских силовиков под Попасной - РИА Новости, 21.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220521/lnr-1789922548.html
Силы ЛНР отбили большой укрепрайон украинских силовиков под Попасной
Силы ЛНР отбили большой укрепрайон украинских силовиков под Попасной - РИА Новости, 21.05.2022
Силы ЛНР отбили большой укрепрайон украинских силовиков под Попасной
Народная милиция Луганской народной республики отбила большой укрепрайон украинских силовиков к югу от Попасной, рассказал РИА Новости военнослужащий оборонного РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T17:13
2022-05-21T19:29
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
попасная
россия
вооруженные силы украины
иван филипоненко
украина
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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 21 мая — РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики отбила большой укрепрайон украинских силовиков к югу от Попасной, рассказал РИА Новости военнослужащий оборонного ведомства с позывным Толич.Ранее официальный представитель ведомства Иван Филипоненко заявил об освобождении населенного пункта Новозвановка к югу от Попасной.Он заявил, что укрепления защищали бетонные плиты, которые смогла уничтожить только артиллерия. По словам собеседника агентства, отходя, украинские силовики оставили боеприпасы и большое количество иностранного вооружения."Когда зашли на позиции, обнаружили и двух погибших бойцов ВСУ, ну похоронили, как смогли. Отступающим, видимо, было некогда своих товарищей забрать и похоронить", — рассказал военнослужащий.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220514/evropa-1788421238.html
луганская народная республика
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Военнослужащий ЛНР показал оставленные ВСУ позиции под Попасной
Народная милиция Луганской народной республики отбила большой укрепрайон украинских силовиков к югу от Попасной, рассказал РИА Новости военнослужащий оборонного ведомства с позывным "Толич".
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в мире, луганская народная республика, попасная, россия, вооруженные силы украины, иван филипоненко, украина, ситуация в днр и лнр
17:13 21.05.2022 (обновлено: 19:29 21.05.2022)
 
Силы ЛНР отбили большой укрепрайон украинских силовиков под Попасной

Народная милиция ЛНР отбила большой укрепрайон украинских силовиков близ Попасной

Читать ria.ru в
ПОПАСНАЯ (ЛНР), 21 мая — РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики отбила большой укрепрайон украинских силовиков к югу от Попасной, рассказал РИА Новости военнослужащий оборонного ведомства с позывным Толич.
Ранее официальный представитель ведомства Иван Филипоненко заявил об освобождении населенного пункта Новозвановка к югу от Попасной.

"Довольно мощная позиция тут была, укрепленная, обеспеченная. Восемь лет они тут стояли, но продержались <...> недолго", — рассказал военнослужащий.

Он заявил, что укрепления защищали бетонные плиты, которые смогла уничтожить только артиллерия. По словам собеседника агентства, отходя, украинские силовики оставили боеприпасы и большое количество иностранного вооружения.
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"Когда зашли на позиции, обнаружили и двух погибших бойцов ВСУ, ну похоронили, как смогли. Отступающим, видимо, было некогда своих товарищей забрать и похоронить", — рассказал военнослужащий.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаПопаснаяРоссияВооруженные силы УкраиныИван ФилипоненкоУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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